Skanska ma kolejny zdrowy budynek

International WELL Building Institute (IWBI) - światowa organizacja odpowiedzialna za certyfikację powierzchni biurowych - przyznała budynkowi B kompleksu Spark w Warszawie precertyfikat WELL Core&Shell. W sytuacji pandemii koronawirusa i związanym z nią wstrzymaniem podróżowania, jest to jedyny możliwy sposób na certyfikację. Spark został zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz&Associates.

REKLAMA

Precertyfikacja WELL Core&Shell dla Spark B oznacza, że oba istniejące budynki tego warszawskiego kompleksu zrealizowanego przez Skanska są zdrowym oraz zrównoważonym miejscem pracy i spełniają najbardziej wymagające wytyczne dotyczące powierzchni biurowych. Przy realizacji inwestycji wzięto pod uwagę potrzeby użytkowników oraz gości budynków, ich zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Idea WELL stawia bowiem człowieka w centrum zainteresowania.

– Spełnienie wyśrubowanych wytycznych WELL jest zawsze sporym wyzwaniem dla dewelopera. Wcześniej certyfikat WELL Core&Shell otrzymał budynek Spark C. Precertyfikat dla Spark B jest więc dla nas kolejnym sukcesem i potwierdzeniem, że Skanska wyznacza standardy w kwestii jakości powierzchni biurowych – mówi Michał Marszałek, Sustainovation Expert w spółce biurowej Skanska. – Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie pozwala na przeprowadzenie standardowej procedury weryfikacji. Precertyfikacja dla Spark B jest więc pewnego rodzaju znakiem zaufania, jakim obdarzyło nas IWBI i dowodem na to, że nasi najemcy mogą korzystać z najlepszych biur dostępnych na rynku – dodaje Michał Marszałek.

Budynki zrealizowane zgodnie z zasadami WELL świetnie sprawdzają się również teraz, gdy jeszcze bardziej musimy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Odpowiednia wentylacja, filtracja, wtłaczanie dużej ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach, utrudniają rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Idea WELL promuje również m.in. dbałość o higienę czy odpowiednią jakość wody pitnej dostępnej w biurze.

Dużą rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników biurowców odgrywają również nowoczesne technologie, takie jak system operacyjny Connected by Skanska. Dzięki niemu, wiele typowych czynności związanych z poruszaniem się po obiekcie odbywa się bezdotykowo. Pracownicy i goście wjadą na parking podziemny dzięki kamerom rozpoznającym rejestracje samochodów, a na konkretne piętro budynku dostaną się używając smartfona lub kodu QR, który przysyłany jest razem z zaproszeniem na adres e-mail.