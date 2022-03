Skanska pochwaliła się najnowszymi wizualizacjami wrocławskiej inwestycji. To projekt APA Wojciechowski

Najnowsze wizualizacje wrocławskiego Centrum Południe pokazują między innymi loggie znajdujące się na każdym piętrze realizowanej właśnie drugiej fazy inwestycji. Centrum Południe będzie mógł pochwalić się certyfikatem WELL. Skanska informuje, że inwestycja spod kreski APA Wojciechowski przebiega zgodnie z harmonogramem.

REKLAMA

Dzięki loggiom najemcy otrzymają komfortową zewnętrzną przestrzeń na świeżym powietrzu o powierzchni ok. 40 mkw., które posłużą jako miejsce spotkań i relaksu. To miejsce, które można wypełnić zielenią i przytulnym wyposażeniem, jednak decyzja co do ich końcowej aranżacji będzie należała do najemców. Zyskają oni możliwość indywidualnego dopasowania ich do charakteru swojej działalności.

Wizualizacje przedstawiają również zagospodarowanie przestrzeni wokół kompleksu, gdzie znajdzie się boisko do koszykówki i mała architektura w otoczeniu różnorodnej roślinności. Skorzystają z niej nie tylko użytkownicy biurowca, ale także okoliczni mieszkańcy.

– Nasza inwestycja idzie do przodu zgodnie z harmonogramem. Centrum Południe to biura, które oferują znacznie więcej, niż standardowa przestrzeń do pracy. To także miejsce spotkań, odpoczynku oraz rozwijania kreatywności i pasji. Zaprojektowane loggie, tak doceniane przez najemców, są zdecydowanym dopełnieniem tego zamysłu – mówi Agnieszka Zawada-Biszczad, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Pomiędzy budynkami kompleksu zaplanowaliśmy również ciekawe zagospodarowanie przestrzeni, między innymi boisko do koszykówki czy wygodne siedziska dostępne dla wszystkich. Już na etapie projektowania przyświecała nam myśl zadbania o jak najlepsze samopoczucie zarówno użytkowników naszej flagowej, wrocławskiej inwestycji, jak i okolicznych mieszkańców – dodaje Agnieszka Zawada-Biszczad.

Centrum Południe to wieloetapowa inwestycja biurowa o powierzchni 85 tysięcy mkw. zaprojektowana przez warszawską pracownię APA Wojciechowski. Jej pierwszy etap zakończył się w lipcu 2020 roku. To pierwsza realizacja szwedzkiego dewelopera w stolicy Dolnego Śląska, która będzie mogła pochwalić się certyfikatem WELL. Projekt został już odznaczony innym ważnym wyróżnieniem – WELL Health-Safety Rating. Jest ono przyznawane powierzchniom biurowym, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa – ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania chorób, umożliwiając jednocześnie stworzenie zdrowego i przyjaznego środowiska pracy. Wnętrza biurowca zostały wyposażone w zrównoważone rozwiązania ograniczające wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz wzbogacone o ciepłą tonację wystroju, różnorodną roślinność czy innowacyjną sztukę.