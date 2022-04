Skanska przeciera certyfikacyjny szlak we Wrocławiu. Pierwsza faza Centrum Południe oficjalnie "zielona"

Pierwsza faza Centrum Południe, największego projektu biurowego Skanska w stolicy Dolnego Śląska, otrzymała właśnie prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell. Potwierdza on, że w trakcie projektowania inwestycji najwyższy nacisk położono na rozwiązania koncentrujące się na ludziach, ich zdrowiu i potrzebach. To pierwsze takie wyróżnienie we Wrocławiu.

Jak pokazało niedawne badanie przeprowadzone na zlecenie spółki biurowej Skanska, polscy pracownicy najchętniej przychodziliby do biura przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. W momencie przeprowadzenia badania ponad połowa respondentów deklarowała, że pracuje wyłącznie z biura, co potwierdza, że wciąż odgrywają one ważną rolę w działalności i rozwoju wielu firm. To, czy powierzchnie biurowe są przyjazne i w pełni bezpieczne dla ich użytkowników, jest weryfikowane przez międzynarodowe certyfikaty. Najważniejszy z nich – WELL Core & Shell – otrzymała właśnie pierwsza faza kompleksu Centrum Południe, realizowanego przez Skanska. To pierwsze takie wyróżnienie na rynku wrocławskim.

Komfortowe warunki do pracy

WELL mierzy jakość powierzchni biurowej, weryfikując przy tym ponad 100 parametrów budynku. System ten kładzie duży nacisk zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz ich zachowanie. Bierze też pod uwagę design czy kwestie związane z użytkowaniem samego biurowca. Eksperci badający daną inwestycję oceniają m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, odpowiedniego oświetlenia wnętrz, temperatury i akustyki. Analizie poddawane są również narzędzia, technologie czy rozwiązania, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Pierwszy etap Centrum Południe został zaprojektowany w ten sposób, by w jak największym stopniu spełnić wymagania certyfikatu WELL. Najemcy kompleksu mogą korzystać m.in. z filtrów cząstek stałych, adiabatycznych nawilżaczy i systemów wentylacji, zapewniających nawet do 30 proc. więcej świeżego powietrza, niż wymagają tego normy dla powierzchni biurowych, i dbających o jego odpowiednią wilgotność. Filtry zatrzymują pyłki kwiatów i zarodniki grzybów powodujące alergie. Klimatyzacja oparta na belkach chłodzących jest cicha, a elewacja redukuje poziom hałasu dochodzącego z wrocławskich ulic.

Woda dostępna w Centrum Południe jest testowana na obecność ponad 30 związków chemicznych. Dzięki temu, pracownicy mogą się jej bezpiecznie napić z każdego kranu w budynku. Korzystają oni również z odpowiedniej ilości światła dziennego.

W ramach inwestycji zastosowano materiały o niskiej emisji lotnych związków organicznych. Co więcej, na terenach zielonych wokół Centrum Południe nie stosuje się żadnych szkodliwych środków ochrony roślin.

– Inwestycja w certyfikowane biura, a więc takie, które zapewniają ich użytkownikom najwyższy komfort, zdrowie i bezpieczeństwo, to dziś jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej firmy, ale też przejaw troski o dobre samopoczucie i wydajność pracowników. Otrzymanie kolejnego już certyfikatu WELL Core & Shell potwierdza, że w ręce naszych najemców oraz inwestorów oddajemy powierzchnie biurowe zapewniające najlepsze warunki do pracy i rozwoju biznesu – mówi Monika Chacińska, ekspertka ds. środowiska w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

To nie pierwszy raz, gdy Skanska przeciera szlaki związane z certyfikacją biurową. Inna wrocławska inwestycja szwedzkiego dewelopera, Green Towers, była pierwszą w Polsce, która otrzymała certyfikat LEED na poziomie Platinum.

WELL x 2

Pierwszy etap Centrum Południe oddano do użytku w lipcu 2020 roku. W styczniu 2022 roku został on kupiony przez Stena Real Estate BV. Oprócz WELL Core & Shell, projekt może pochwalić się innymi ważnymi certyfikatami – WELL Health-Safety Rating, przyznawanemu powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, ograniczających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i przyjaznych miejsc pracy oraz LEED Platinum, który ocenia budynek pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie trwają prace nad drugą fazą projektu.