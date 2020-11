Skanska rozbuduje Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Przy Wielkopolskim Centrum Onkologii powstanie nowoczesny budynek ambulatoryjny z nowymi salami operacyjnymi, poradniami oraz innowacyjnym sprzętem. Projekt stworzyła Autorska Pracownia Architektury CAD.

Nowoczesny budynek ambulatoryjny z nowymi salami operacyjnymi, poradniami oraz innowacyjnym sprzętem powstanie przy Wielkopolskim Centrum Onkologii. Wielkopolskie Centrum Onkologii podpisało umowę z generalnym wykonawcą firmą Skanska na budowę nowoczesnego budynku przy ul. Strzeleckiej. Projekt stworzyła Autorska Pracownia Architektury CAD.

W budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Na pięciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego oraz skóry. Utworzone zostaną również poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak: nowotwory urologiczne (rak prostaty, pęcherza moczowego), ośrodkowego układu nerwowego, rak płuca. Odpowiednia opieka ambulatoryjna pacjentów z chorobami nowotworowymi jest ważnym elementem podnoszącym jakość usług świadczonych przez WCO. Nowa organizacja leczenia pacjentów, polegająca m.in. rozdzieleniu pacjentów hospitalizowanych będzie możliwa dzięki utworzeniu w nowym budynku Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakresie onkologii klinicznej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji.

Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej będzie połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii przez budynek centralnego bloku operacyjnego, co zapewni efektywny ruch pacjentów na terenie WCO. Jest to niezwykle istotne przy realizacji ponad 1000 świadczeń dziennie. Istotna jest również architektura budynku, którego wnętrza zostały zaprojektowane, żeby pozytywnie wpływać na samopoczucie pacjentów, a dostosowane wyposażenie zapewniało poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Realizacja nowej inwestycji przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków przestrzennych do udzielania świadczeń pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz powiększenia bloku operacyjnego o trzy dodatkowe sale operacyjne, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii medycznych. Tym samym liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału placówki w zakresie zastosowania radioterapii śródoperacyjnej przy pomocy posiadanego akceleratora śródoperacyjnego oraz operacji małoinwazyjnych przy pomocy posiadanego robota chirurgicznego Da Vinci.