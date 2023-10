Skanska rusza z kolejnym sezonem podcastu "Miasta szczęśliwe"

Spółka mieszkaniowa Skanska wystartowała z drugą edycją autorskiego podcastu „Miasta Szczęśliwe”. Jest on poświęcony szeroko rozumianej architekturze i rozwiązaniom sprzyjającym tworzeniu przyjaznych miast i osiedli.

Skanska ruszyła z drugą edycją autorskiego podcastu „Miasta Szczęśliwe”.

W nowym cyklu rozmów zaproszeni goście skupią się na zagadnieniach związanych z przyszłością, starając się m.in. odpowiedzieć na pytania: jak będą zmieniać się miasta wraz z postępem technologicznym, czy staną się bardziej ekologiczne i komfortowe do życia, a także czy sztuczna inteligencja i popularny ChatGPT zmienią pracę architektów?

Ideą stworzenia podcastu „Miasta Szczęśliwe” była chęć podzielenia się z odbiorcami tematami związanymi ze zrównoważonym projektowaniem i budownictwem. Pierwsza seria, która wystartowała w październiku ubiegłego roku, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy. Poruszono w niej takie zagadnienia, jak m.in. urbanistyka w duchu zrównoważonego rozwoju, energooszczędność budynków, „zielony” transport czy architektura sprzyjająca budowaniu sąsiedzkich społeczności. W nowej serii twórcy kontynuują misję przekazywania inspirujących treści na temat przyszłości budownictwa, nowych technologii i sztucznej inteligencji, by pokazać, że zrównoważone rozwiązania oraz inteligentne podejście do projektowania miast są kluczem do tworzenia lepszych społeczności.

W rozmowach z ekspertami, urbanistami, architektami, specjalistami od rynku nieruchomości, aktywistami i działaczami miejskimi, Skanska bada kierunki rozwoju miast oraz zjawiska społeczne, które kształtują miasta jutra. Gościem pierwszego odcinka będzie m.in. architekt Jan Sikora, założyciel pracowni Sikora Wnętrza, który opowie o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na projektowanie i budownictwo. W trakcie audycji słuchacze dowiedzą się również, czy narzędzia AI są w stanie przewidzieć potencjalne ryzyka lub szanse w stosowaniu konkretnych rozwiązań projektowych. W kolejnych odcinkach zaproszeni eksperci skupią się m.in. na druku 3D, kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz na innowacyjnych rozwiązaniach w budownictwie ekologicznym. W rozmowach będą wymieniane trendy, które obecnie kształtują branżę budowlaną i architektoniczną. Czy drukowanie domów 3D to przyszłość tanich i efektywnych mieszkań? W jaki sposób możemy poprawić bezpieczeństwo naszego domu, aby był wolny od cyberataków? Czym jest architektura bioklimatyczna? Zarówno na te, jak i inne pytania słuchacze znajdą odpowiedzi w serii “Miasta Szczęśliwe”.

- Pierwsza edycja naszego podcastu okazała się strzałem w dziesiątkę – bardzo szeroko podeszliśmy do branży architektoniczno-budowlanej i udało nam się w prosty sposób opowiedzieć o wielu, często zawiłych kwestiach. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, w związku z czym, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tej popularnej i lubianej formy komunikacji. Tym razem skupiliśmy się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami wywierającymi coraz większy wpływ praktycznie na każdą branżę, również budowlaną czy architektoniczną. Mówimy o trendach i wyjaśniamy hasła, o których głośno jest w ostatnich miesiącach. Mamy nadzieję, że goście zaproszeni przez nas w tym roku, przyciągną wielu słuchaczy – mówi Magdalena Fijołek, Liderka ds. Marketingu i Komunikacji w spółce mieszkaniowej Skanska.

Pierwszy odcinek podcastu będzie można wysłuchać na platformie radia TOK FM już 18 października. Seria obejmie pięć odcinków, które będą udostępniane w cyklu tygodniowym do końca listopada. Z ekspertami rozmawiać będzie prezenter Jerzy Telesiński. Odcinki zarówno z nowego, jak i poprzedniego cyklu, są dostępne na portalu radia TOK FM oraz na kanale Spotify.