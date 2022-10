Skanska rusza z podcastem o szczęśliwych miastach

Ekolodzy, urbaniści, architekci, badacze trendów i dziennikarze – to tylko niektórzy eksperci, których Skanska zaprosiła do rozmów o projektowaniu przyjaznych miast, osiedli i mieszkań w swoim najnowszym podcaście „Miasta Szczęśliwe”. Słuchowisko, podzielone na dziesięć merytorycznych odcinków, jest realizowane na portalu stacji radiowej TOK FM. Prowadzącym program jest prezenter – Jerzy Telesiński.

Ideą dla stworzenia podcastu „Miasta Szczęśliwe” była popularyzacja zrównoważonego sposobu projektowania i realizowania inwestycji deweloperskich przez Skanska. To koncepcja, której podstawowym założeniem jest fakt, że każde nowopowstające osiedle mieszkaniowe stanowi trwały i spójny element tkanki miejskiej.

Program skierowany jest zarówno do mieszkańców osiedli i domów jednorodzinnych, jak i wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu urbanistyki, architektury oraz ekologii i “zielonych” rozwiązań stosowanych w budownictwie.

– Postanowiliśmy wykorzystać popularny i nośny format podcastu, by w przystępny sposób opowiedzieć o istotnych kwestiach związanych z rozwojem miast i z nowoczesnym projektowaniem budynków oraz osiedli mieszkalnych, które często uchodzą za zawiłe i skomplikowane – mówi Aleksandra Goller, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Ze względu na to, że realizując inwestycje korzystamy ze wsparcia, wiedzy i doświadczenia licznych ekspertów, to właśnie im postanowiliśmy oddać głos w naszym programie, którego formuła opiera się na merytorycznej dyskusji prowadzącego i zaproszonych gości – dodaje.