Skanska wprowadza innowacyjny projekt do budynków

Transition Technologies wykorzysta sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do stworzenia innowacyjnego hubu danych dla budynków w ramach projektu BMSCare, realizowanego wraz ze spółką biurową Skanska w CEE i Go4Energy. Celami wspólnej inicjatywy tych firm jest zmniejszanie kosztów zarządzania budynkami, minimalizacja zużycia przez nie energii oraz wykrywania w nich nieprawidłowości na wczesnym etapie eksploatacji.

BMSCare wykorzystuje doświadczenia Skanska, która kładzie duży nacisk na zrównoważone i ograniczające negatywny wpływ na środowisko rozwiązania, Go4Energy, czyli ekspertów od systemów zarządzania budynkiem i Transition Technologies, specjalizującej się w optymalizacji w przemyśle. Taka kooperacja pozwoliła wypracować unikatowe w skali świata rozwiązanie na szerszą, tańszą i bardziej kompleksową implementację zasad zrównoważonego rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Algorytm wykryje anomalie, zoptymalizuje parametry i przewidzi zużycie

Jednym z kluczowych elementów projektu BMSCare jest stworzenie przez Transition Technologies silnika obliczeniowego wykorzystującego najnowsze techniki uczenia maszynowego. Każdy biurowiec to setki urządzeń: centrale wentylacyjne, pompy, klimakonwektory itp. Algorytmy wykorzystujące uczenie maszynowe wykryją anomalie w ich pracy, a wcześnie wykryta usterka oznacza tańszą naprawę i szybszą poprawę komfortu i sprawności działania całego systemu. Inwestycja w takie rozwiązania jest opłacalna nawet w budynkach, których okres eksploatacji zbliża się ku końcowi.

Kolejnym elementem będzie moduł prognostyczny, który pozwoli przewidywać zużycie energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody. Prognoza sama w sobie nie generuje oszczędności, jednak znając przyszłe zapotrzebowanie budynku, algorytmy optymalizacyjne będą mogły lepiej zaplanować pracę układów kontrolujących klimat budynku.

– Mając wiedzę o przyszłych potrzebach, na przykład na następne 24 godziny, będzie można w pełni wykorzystać możliwości akumulacyjne budynku, a to one właśnie pozwalają na generowanie oszczędności. Przykładowo wyprodukowanie chłodu w nocy, kiedy jest to tańsze i zgromadzenie w konstrukcji budynku, która jest dobrym akumulatorem ciepła, może przynieść znaczące korzyści - wyjaśnia Michał Guzek, Kierownik Zespołu w Transition Technologies Science. Algorytmy będą też mogły oszacować liczbę osób w budynku, dzięki czemu precyzyjnie można określić, ile świeżego powietrza należy dostarczyć do wnętrza bez instalowania dodatkowych, drogich czujników.

- Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań możliwe będzie osiągnięcie wymiernych oszczędności oraz ograniczenie zużycia przez budynki energii i ich wpływu na środowisko. Pamiętamy o wysiłkach całego świata ukierunkowanych na ograniczenie globalnego ocieplenia. Każdy z nas powinien we własnym zakresie podejmować środki wspierające ten cel. To co robimy my, to dostarczamy innowacyjne rozwiązania informatyczne, które pomagają w jego realizacji. Projekt BMSCare wpisuje się w globalną zieloną politykę Grupy Kapitałowej Transition Technologies #TTgoesGreen – mówi Zbigniew Zasieczny, wiceprezes Transition Technologies Advanced Solutions.

