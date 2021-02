Skanska z projektem mixed-use, który zrewitalizuje poprzemysłowe tereny Pragi

Spółka biurowa Skanska podbija Europę Środkowo-Wschodnią. W Pradze firma ruszyła z nowym projektem mixed-use, który zrewitalizuje tereny poprzemysłowe na części brzegu Wełtawy.

Skanska rusza z realizacją pierwszej fazy nowego projektu typu mixed-use w Pradze. Docelowo Port 7 będzie oferował około 35 000 mkw. najwyższej jakości powierzchni biurowej i handlowej w trzech budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Praga 7 – Holeszowice. Pierwszy budynek składający się z dziesięciu kondygnacji, w tym dwupoziomowego parkingu podziemnego, zapewni około 27 700 mkw. powierzchni najmu. W ramach obecnie rozpoczętej inwestycji powstaną również podziemne kondygnacje parkingowe dla planowanej drugiej fazy Port7.

Projekt w Pradze obejmuje całkowitą rewitalizację terenów poprzemysłowych na części brzegu Wełtawy. Przewiduje on dużą przestrzeń publiczną przeznaczoną na wypoczynek, spacery i spotkania. Oprócz tego zagospodarowane zostanie nabrzeże rzeki, zapewniające przestrzeń do biegania, jazdy na rowerze lub kajakarstwa.

Skanska zaprojektowała Port7 według standardów o certyfikacji LEED Platinum oraz WELL Core&Shell. Wygodę i bezpieczeństwo mikrobiologiczne w kompleksie Port7, zostanie zagwarantowane dzięki standardowi Skanska - Care for Life Office Concept oraz potwierdzone oceną zewnętrznego podmiotu - WELL Health & Safety Rating. Zakończenie budowy pierwszego budynku kompleksu jest przewidziane na drugi kwartał 2023 r.