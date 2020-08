Skanska zbuduje pasywny obiekt dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wzbogaci się o pasywny budynek laboratoryjno-naukowy. Jego zapotrzebowania na energię wyniesie maksymalnie 15 kWh/(m2a) rocznie, zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Autorem projektu jest Architekton, a obiekt wybuduje Skanska.

REKLAMA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wzbogaci się o pasywny budynek laboratoryjno-naukowy o minimalnym wpływie na środowisko i niskich kosztach użytkowania w ramach MOLecoLAB, Łódzkiego Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych. Budowlana spółka Skanska, generalny wykonawca tego zielonego projektu, sfinalizuje prace z końcem stycznia 2022. Wartość umowy brutto wyniesie ok. 42 mln zł.

Najwyższej klasy laboratoria

Projekt MOLecoLAB obejmuje budowę nowoczesnego budynku pasywnego zlokalizowanego w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi. Będzie to kompleks najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz chemicznych i biologicznych, który zajmie ok. 4,5 tys. metrów kwadratowych. Laboratoria wykorzystane będą do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także realizowania współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym. W projekt zaangażowani są specjaliści z zakresu genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, mechatroniki oraz bioinformatyki.

Z korzyścią dla środowiska

W czasach kryzysu klimatycznego budynki pasywne odgrywają istotną rolę w ograniczeniu wpływu człowieka na środowisko. Do tej pory takich obiektów jest stosunkowo niewiele w Polsce a tak duże jak budynek dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należą do rzadkości. Po zrealizowaniu dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze ok. 18,5 tys. m3 wskaźnik jego zapotrzebowania na energię wyniesie maksymalnie 15 kWh/(m2a) rocznie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Zgodnie z projektem, za który odpowiada łódzkie biuro Architekton Sp. z o.o., budynek będzie spełniać także inne wyśrubowane parametry m. in. w zakresie szczelności na przenikanie powietrza, zapotrzebowania na energię pierwotną, przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i okien, oraz temperatury powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby.

- To dla nas ważne, że przyczyniamy się do ochrony środowiska dzięki realizacji pasywnego budynku, w szerszym wymiarze z korzyścią dla całego społeczeństwa – mówi Piotr Dobrzyński, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego w Łodzi, Skanska. – Chętnie podejmujemy to ciekawe i ambitne wyzwanie inżynierskie, bo mamy do tego wiedzę, doświadczenie i odpowiedni zespół.