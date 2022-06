Skwer Apfelbauma w Warszawie zakwitnie

Na warszawskiej Woli pojawiło się blisko 100 mkw kwietnych krzewów. Nowa zieleń miejska pojawiła się tam w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy.

Firma Transition Technologies MS została kolejnym partnerem programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”.

Na warszawskiej Woli posadzone zostało blisko 100 m2 kwietnych krzewów hortensji i krzewuszki.

Na Skwerze Apfelbauma, od strony ulicy Dzielnej, posadziliśmy 100 sztuk hortensji krzewiastej „Anabelle” oraz 140 sztuk krzewuszki cudownej „Victoria”.

– To już kolejne porozumienie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy. Posadzone krzewy są wyjątkowo widowiskowe i bardzo intensywnie kwitną, co przyciągnie mnóstwo zapylaczy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki takim działaniom zwiększamy w mieście przestrzeń biologicznie czynną, łagodząc tym samym skutki zmian klimatu– mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Projekt nasadzenia krzewów kwietnych na warszawskiej Woli został zrealizowany przez firmę Transition Technologies MS w ramach akcji „TTMS Goes Green”. Firma od lat stara się zmniejszać swój ślad węglowy poprzez m.in. ograniczanie przesyłek kurierskich, mniejsze zużycie paliwa i stopniową wymianę floty samochodowej na pojazdy zero- i niskoemisyjne. Inne działania to nasadzenia, ratowanie torfowisk czy akcje promujące wśród pracowników ekologiczne zachowania.