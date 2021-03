Skwer Arki Gdynia zyskał nowe, efektowne oświetlenie

Skwer Arki Gdynia rozbłysł klimatycznym, niebieskim światłem. Jak podaje Gdynia.pl, to pierwsze tak oświetlone miejsce w mieście.

Zakończyła się kolejna inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego. Skwer Arki Gdynia oferuje teraz nie tylko efektownie zagospodarowaną zieleń i nowoczesne siedziska. Wieczorem ta popularna przestrzeń rekreacyjna rozbłyska klimatycznym, niebieskim blaskiem.

Na początku skwer zyskał przestrzenne litery. Każda z nich ma wysokość 150 cm. 17-metrowy napis „Arka Gdynia” jest zamontowany na skarpie od strony parkingu przy bulwarze Nadmorskim. W następnym etapie wykonano prace, które diametralnie przeobraziły to miejsce. Zmieniło się zagospodarowanie zieleni, a także układ ścieżek spacerowych i elementów małej architektury - pojawiły się między innymi designerskie, "falujące" ławki.

Na koniec pojawiły się latarnie z energooszczędnymi oprawami LED. To co je wyróżnia to niebieskie podświetlenie słupów, które nadaje miejscu wyjątkowy charakter.

Koszt realizacji prac wskazanych w Budżecie Obywatelskim wyniósł 231 500 zł. Jednak mając na uwadze całościowe zagospodarowanie tego terenu, władze miasta zdecydowały się na dofinansowanie robót w kwocie ok. 280 000 złotych.