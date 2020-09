Skwer Wiedźmina w Łodzi zostanie zrewitalizowany

Południowa część placu Komuny Paryskiej, znana łodzianom jako Skwer Wiedźmina, zostanie zrewitalizowana, przeczytamy na stronie Uml.lodz.pl. Jeszcze w tym roku odbędzie się cykl warsztatów z mieszkańcami Łodzi, dzięki którym powstanie ostateczny kształt i wygląd skweru.

Skwer Wiedźmina, czyli południowa część placu Komuny Paryskiej przekształci się w przestrzeń wypoczynkową i rekreacyjną. Będzie enklawą zieleni w centrum miasta, dającą ludziom możliwość odpoczynku, zabawy oraz wytchnienia w kontakcie z przyrodą.

- Podpisaliśmy z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i rewitalizację Skweru Wiedźmina. Dodatkowo przebudujemy kamienicę przy ul. Sienkiewicza 61 oraz zbudujemy drogę łączącą plac Komuny Paryskiej z ulicą Nawrot – mówi Rafał Michaś z Zarządu Inwestycji Miejskich i dodaje: - Wkrótce rozpoczną się prace przy projekcie Skweru Wiedźmina, do którego chcemy włączyć mieszkańców Łodzi. Do końca roku przeprowadzimy cykl warsztatów, podczas których łodzianie będą mogli przedstawiać swoje sugestie i propozycje jak skwer miałby wyglądać. Będziemy z nimi konsultowali wypracowane rozwiązania projektowe, tak by ta przestrzeń jak najlepiej służyła mieszkańcom.

- Projektując skwer, nie tylko będziemy chcieli zachować już istniejącą zieleń, ale również dodać nową. To miejsce ma nawiązywać do postaci Wiedźmina i całej sagi. Dlatego planujemy, że powstanie szereg instalacji służących zarówno dzieciom jaki i dorosłym. Skwer stanie się przyjazną przestrzenią publiczną o charakterze parkowym, z łatwiejszym niż dotąd dostępem. Będzie to teren równy, bez krawężników, z dużą ilością miejsc do siedzenia i wypoczywania. Teren będzie łatwo dostępny dla osób z niepełnosprawnością - mówi Karol Grodzki, projektant z firmy BBC Best Building Consultants Sp. z o.o.

Na terenie skweru powstaną dwa bezpieczne place zabaw. Większy plac zabaw zostanie ogrodzony, wyposażony w elementy zabawowe oraz ławki. Na drugim placu zabaw znajdzie się instalacja artystyczna do zabaw. Na placu powstaną także 3 niewielkie pawilony, w których będą mieściły się np. kiosk, informacja turystyczna lub biblioteka oraz toaleta publiczna. Teren skweru będzie oświetlony oraz zamontowane zostanie podświetlenie drzew i iluminacja pawilonów.

Zakończenie prac przy rewitalizacji Skweru Wiedźmina zaplanowane jest na drugą połowę 2022 r.