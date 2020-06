Skyliner na ostatniej prostej. Zaglądamy na budowę biurowca projektu APA Wojciechowski

Zaprojektowany przez APA Wjciechowski biurowiec Skyliner realizowany na warszawskiej Woli osiągnął swoją docelową wysokość 195 metrów. Generalny Wykonawca zakończył właśnie konstrukcję żelbetową budynku, a na szczycie budynku zgodnie z tradycją zawisła symboliczna wiecha.

Na potrzeby budowy konstrukcji żelbetowej Skylinera zużyto ok. 8.300 ton stali, wylanych zostało 50.700 m3 betonu, a na placu budowy w prace żelbetowe zaangażowanych było bezpośrednio ok. 100 osób, m. in. cieśle, zbrojarze, operatorzy żurawia, czy hakowi. 44 piętra biurowca i docelowe 195 metrów wysokości, na które składa się 23-metrowe podium oraz wieża, zwieńczone zostały tradycyjną wiechą.

- Zarówno dla mnie, jak i dla całego zespołu Skyliner jest najtrudniejszym obiektem, jaki realizowaliśmy w dotychczasowej karierze zawodowej, przede wszystkim ze względu na skalę obiektu, wysokość oraz przyjęte rozwiązania projektowe i konstrukcyjne. Każdego dnia wkładamy serce w tę budowę, to właśnie dzięki pasji oraz zaangażowaniu całego zespołu uzyskaliśmy obecny efekt. Dziś chcę powiedzieć DZIĘKUJĘ wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego zadania. Bez ich profesjonalizmu i osobistego poświęcenia nie udałoby się tego osiągnąć. Jestem bardzo dumny, że mogę uczestniczyć w realizacji biurowca, który niewątpliwie stanie się jedną z ikon nowoczesnej Warszawy – mówi Piotr Pikuła, kierownik budowy Skylinera z Warbud.

Obecnie na placu budowy Skylinera prowadzone są roboty elewacyjne na szczycie budynku. Jest to najtrudniejsza część prac ze względu na wysokość, ograniczony dostęp i niekorzystne warunki atmosferyczne. Dodatkowo na tym etapie robót prace elewacyjne nie mogą być prowadzone z wnętrza budynku ponieważ do większości elementów fasadowych na tej wysokości nie ma już dostępu ze środka biurowca. Montaż elewacji wykonywany jest więc przy użyciu żurawia wieżowego i odbywa się w asyście alpinistów. Ostatni etap prac elewacyjnych dotyczy fasady ściany wspornikowej wieńczącej budynek czyli tzw. „pióropusza”. Elewacja pióropusza będzie wykonywana z rusztowania ustawionego na stropie skośnym o spadku ponad 60% oraz na platformie wiszącej.

Najwyższy punkt rusztowania znajdzie się natomiast na poziomie ponad 195 metrów.

- Dla całego zespołu firmy Karimpol wiecha na Skylinerze to bardzo sentymentalny moment. Obserwowałem z bliską tę budowę od początku. Od wbicia pierwszej łopaty przez wylewanie fundamentów, budowę części podziemnej oraz moment wyjścia z ziemi, od którego budynek wystrzelił do góry, aż w końcu osiągnął docelową wysokość. Co prawda ciągle jeszcze trochę pracy przed nami, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej – mówi Jarosław Prawicki, leasing director w Karimpol Polska. - Dziękuję firmie WARBUD za najwyższą jakość prac i zaangażowanie w ten projekt. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele inwestycji i zawsze jest to współpraca wzorowa, która tym razem znalazła swoje odzwierciedlenie w tak niezwykłym projekcie, jakim jest Skyliner. Podziękowania należą się również architektom z APA Wojciechowski, którzy zaprojektowali ten wspaniały biurowiec.