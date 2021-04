Skysawa już połączona ze stacją metra

Zakończyły się prace konstrukcyjne przy podziemnym łączniku pomiędzy biurowcem Skysawa, a stacją metra Rondo ONZ.

W połowie kwietnia ukończone zostały prace konstrukcyjne związane z budową podziemnego przejścia łączącego kompleks biurowo-handlowy Skysawa ze stacją metra Rondo ONZ.

Biurowiec jest jednym z nielicznych w stolicy, który oferuje połączenie ze stacją metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Tunel, który w ostatnich dniach został przebity do istniejącego korytarza metra, poprowadzono pod chodnikiem u zbiegu ul. Świętokrzyskiej z al. Jana Pawła II.

– Skysawa jest jednym z nielicznych budynków biurowych w Warszawie, z którego będzie można przejść do stacji metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Prace związane z budową bezpośredniego, podziemnego przejścia z kompleksu do stacji metra są już tak zaawansowane, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć jego wnętrze nie tylko na wizualizacjach. Łącznik oraz sklepy i punkty handlowo-usługowe ulokowane w podziemiu kompleksu zostaną udostępnione mieszkańcom miasta wraz z oddaniem do użytkowania pierwszego budynku – powiedział Tomasz Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

– Wraz z przebiciem tunelu do istniejącego przejścia podziemnego metra zamknięto etap robót konstrukcyjnych związanych z budową tunelu łączącego Skysawa ze stacją Rondo ONZ. Warto podkreślić, że realizacja tego połączenia miała pod względem technicznym bezprecedensowy charakter. PORR zawsze chętnie podejmuje się projektów wymagających niestandardowego podejścia. Obecnie teren przed kompleksem, na którym prowadzono prace, stopniowo jest przywracany do stanu pierwotnego. Zespół realizujący tę część inwestycji ma jeszcze przed sobą prace instalacyjne i wykończeniowe, które w całości będą prowadzone z podziemia – powiedział Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy wieżowca Skysawa.

Budowę przejścia łączącego Skysawa ze stacją metra Rondo ONZ rozpoczęto w czerwcu 2020 r. od przeprowadzenia inwentaryzacji infrastruktury znajdującej się w ziemi. Następnie w sierpniu i wrześniu wykonano palisadę zabezpieczającą wykop, w którym powstawał strop łącznika.

Po jego ukończeniu wykop częściowo zasypano, a resztę prac związanych z wycięciem otworu w ścianie szczelinowej budynku Skysawa, drążeniem tunelu, wykonaniem płyty fundamentowej, ścian łącznika i otworu do połączenia z istniejącym korytarzem metra prowadzono metodą podstropową, czyli pod ziemią z poziomu -2 budynku. Przed przebiciem się tunelu łącznika do stacji metra, dla bezpieczeństwa osób korzystających z metra, w miejscu przebicia tunelu do korytarza stacji, między zejściami nr 2 i 3 do metra, została ustawiona tymczasowa ściana odgradzającą miejsce prowadzenia prac od przestrzeni metra.

Nowoczesny kompleks zaprojektowała pracownia Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury.