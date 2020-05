Skysawa łączy się z metrem. Inwestor pochwalił się też nowymi wizualizacjami biurowca

Ruszyły prace przygotowawcze do budowy przejścia podziemnego łączącego flagową inwestycję Polskiego Holdingu Nieruchomości – biurowiec Skysawa ze stacją metra Rondo ONZ. Inwestor zaprezentował też nowe wizualizacje kompleksu. Widać na nich, jak Skysawa będzie wyglądać od strony ulic Emilii Plater i Twardej oraz Ronda ONZ.

SKYSAWA to nowoczesny kompleks biurowo-handlowy zaprojektowany dla Polskiego Holdingu Nieruchomości przez Projekt Polsko-Belgijką Pracownię Architektury. Biurowiec powstaje w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Świętokrzyskiej 36. Kompleks będzie składał się z dwóch budynków – niższego liczącego od czterech do dziewięciu kondygnacji oraz smukłej, 155-m wieży.

SKYSAWA będzie jednym z pierwszych budynków biurowych w Warszawie połączonych bezpośrednim przejściem podziemnym ze stacją drugiej linii metra. Generalny wykonawca kompleksu, PORR rozpoczął już prace przygotowawcze do budowy korytarza łączącego poziom -2 budynku A biurowca PHN ze stacją metra Rondo ONZ. Łącznik znajdzie się pod chodnikiem u zbiegu ul. Świętokrzyskiej z al. Jana Pawła II. W początkowej fazie budowy, w maju i czerwcu, prowadzona będzie inwentaryzacja infrastruktury znajdującej się w ziemi. W następnym etapie generalny wykonawca przeprowadzi prace związane z wykopem do poziomu stropu łącznika i wykonaniem stropu. Budowa przejścia potrwa do końca roku.

PHN udostępnił też nowe wizualizacje projektu, pokazujące jak oba budynki będą prezentować się z trzech perspektyw.

- SKYSAWA to projekt premium, w którym zdecydowaliśmy się zastosować rozwiązania i materiały najwyższej klasy. Nowe wizualizacje realistycznie oddają wysoką jakość i charakter kompleksu. Elewacja obu budynków będzie utrzymana w eleganckich odcieniach szarości – od elementów wykonanych z betonu architektonicznego, przez pasy między kondygnacyjne po żyletki przecinające przeszklenia – mówi Tomasz Górnicki, wiceprezes ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- Zależało nam na stworzeniu budynku, który w swoim otoczeniu wyróżniałby się lekkością. Stąd pomysł na delikatny podział elewacji, która wykonana będzie z transparentnych płaszczyzn wzbogaconych o elementy z betonu architektonicznego i aluminiowe żyletki – mówi Alicja Górecka, architekt z Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury.

Dwie z trzech wizualizacji zaprezentowane przez PHN, pokazują budynek A kompleksu SKYSAWA widziany z perspektywy Ronda ONZ oraz ulicy Twardej. Z tych stron umiejscowiono m.in. nieregularne tarasy, które znajdują się na niższych piętrach budynku oraz dwa place, które dzięki lokalom gastronomicznym i punktom usługowym zlokalizowanym na parterze otworzą SKYSAWA na mieszkańców miasta i turystów. Trzecia wizualizacja prezentuje budynek B – wieżę widzianą od strony zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Emilii Plater, podkreślając kaskadową budowę kompleksu. Za rytm elewacji kompleksu od strony ulicy Świętokrzyskiej i alei Jana Pawła opowiadać będą przeszklenia poprzecinane w pionie wąskimi, aluminiowymi żyletkami, a w poziomie ciemnostalowymi pasami między kondygnacyjnymi. Na wysokości ostatniego piętra budynku A oraz w jednej czwartej wysokości wieży i na jej ostatnim piętrze, elewacja zostanie wykończona stalowymi żaluzjami akustycznymi. Od strony głównego wejścia do budynku A, na słupach wykonanych z betonu architektonicznego wyryte zostaną nazwa inwestycji oraz logotyp inwestora. Od strony ulicy Twardej elewacja budynku będzie wykonana podobnie z rytmicznie podzielonych przeszkleń odciętych ciemnostalowym pasami między kondygnacyjnymi.