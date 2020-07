Śląscy artyści stworzyli mural na konstrukcji najwyższego katowickiego biurowca

W Katowicach powstaje najwyższy budynek biurowy w metropolii GZM – .KTW II. Na jego konstrukcji pojawiły się osłony przeciwwiatrowe, które stały się płótnem dla artystów grupy NIETAK. Wykonany przez nich mural ma wyrażać przywiązanie inwestora do lokalizacji, w której realizuje swój flagowy kompleks biurowy.

Konstrukcja .KTW II mierzy obecnie 60 metrów. Na najwyższych kondygnacjach budynku, od strony al. Roździeńskiego i al. Korfantego, zostały zamontowane osłony przeciwwiatrowe. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i komfortu pracy, poprzez ochronę przed wymagającymi warunkami atmosferycznymi. Chodzi przede wszystkim o siłę wiatru, która rośnie wraz z wysokością, co odczuwają budowniczy.

Biurowiec z przesłaniem

Osłony stały się również polem do realizacji projektu artystycznego zainicjowanego przez inwestora kompleksu biurowego .KTW. TDJ Estate do współpracy przy akcji zaprosił zespół NIETAK.EU, specjalizujący się w sztuce ulicznej. Na powierzchni ok. 320 mkw. artyści namalowali obrazy, które podkreślają charakter .KTW oraz jego umiejscowienie w krajobrazie centrum miasta.

– Tym projektem wyrażamy nasze przywiązanie do Katowic. Jesteśmy dumni z tego że .KTW powstaje właśnie tu – w sercu miasta i metropolii. Jako inwestor od lat jesteśmy związani z regionem. Cenimy śląskie wartości, co staramy się odzwierciedlać w naszych projektach mieszkaniowych i komercyjnych. .KTW jest tego najlepszym przykładem. Kiedy w naszym zespole pojawił się pomysł na tę akcję, oczywistym było dla nas zaproszenie do współpracy utalentowanych, śląskich artystów, z którymi łączą nas wspólne korzenie. Zespół NIETAK, którego prace od dawna ozdabiają miejską przestrzeń, spisał się na medal. Mamy nadzieję, że katowiczanie i osoby odwiedzające miasto podzielą nasze przekonanie – mówi Katarzyna Pudłowska, marketing team leader w TDJ Estate.

Jak powstawał najwyższy mural w Katowicach?

By zachować projekt w tajemnicy, a jednocześnie nie kolidować z przebiegiem prac na budowie, artyści NIETAK.EU pracowali nocą. W pierwszej kolejności przygotowali powierzchnię malarską, którą tworzyły 44 płyty o wysokości ponad 6 metrów i szerokości ok. 1 metra. Została ona ułożona na parterze budynku i oznaczona tak, aby zespół odpowiadający za montaż osłon, mógł poskładać ją później niczym puzzle. Tyle że na wysokości ok. 50 metrów nad powierzchnią gruntu.

Malowanie odbywało się z poziomu podnośnika nożycowego. Dzięki użyciu projektora do wyświetlenia obrazów, zostały zachowane właściwe proporcje muralu. Precyzyjne wykonanie tego zadania utrudniał fakt, że osłony są wykonane z blachy trapezowej. Strumień farby padający na załamania blachy mógł powodować odkształcenia obrazu, jednak profesjonaliści z grupy NIETAK.EU sprostali i temu wyzwaniu. 23-letnie doświadczenie, jakim mogą pochwalić się nieliczni twórcy sztuki ulicznej w Polsce, pozwoliło im zachować dokładność i sprawne tempo malowania.

Jak projekt oceniają twórcy NIETAK?

– Malowanie osłon, które dziś są przymocowane na konstrukcji .KTW II, było nietypowym zleceniem. To najwyżej położony mural, jaki kiedykolwiek wykonaliśmy. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni do tej współpracy, ponieważ idea projektu jest nam bliska, a sama realizacja przyniosła dużo satysfakcji i była ekscytującym doświadczeniem. Liczymy, że akcja będzie kontynuowana i uda nam się zmalować coś więcej – komentuje Łukasz Zasadni, autor muralu i właściciel firmy NIETAK.EU.

Pomalowane osłony przeciwwiatrowe będą wykorzystywane na budowie aż do momentu wykonania 32. piętra. Inwestor rozważa umieszczenie dodatkowych fragmentów muralu na kolejnych osłonach, które planuje zamontować na budynku od strony północnej, naprzeciw .KTW I.