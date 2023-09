Słodownia i Wytwórnia kawy we Wrocławiu: tak nowoczesna architektura uzupełniła dawną zabudowę browaru

Na terenie Browarów Wrocławskich w marcu do użytku został oddany najwyższy budynek w okolicy. Nowoczesna architektura Słodowni i Wytwórni kawy uzupełniła dawną zabudowę browaru.

Słodownia i Wytwórnia kawy to wielorodzinny budynek we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej, który uzupełnił przestrzeń inwestycji Browary Wrocławskie.

Nowy gmach składa się z 17-piętrowej Słodowni i 7-piętrowej wytwórni kawy.

To najwyższy budynek w okolicy.

Gmach to owoc współpracy wrocławskich urbanistów i architektów z SRDK Studio Projekt.

Budynek został oddany do użytku w marcu 2023 r.

Wrocław zyskuje nowy obiekt, który jednocześnie wpisuje się w historyczny kontekst miasta. Osiemnastokondygnacyjna Słodownia i Wytwórnia Kawy stanowią wyraz nowoczesnego budownictwa wpisując się w postindustrialny charakter Browarów. Najwyższy w swojej okolicy apartamentowiec, to owoc współpracy wrocławskich urbanistów i architektów z SRDK Studio Projekt, którzy z myślą o zachowaniu dziedzictwa miasta stworzyli budynek, który wkomponowuje się w panoramę Wrocławia.

Zainspirowany przeszłością

Osiemnastokondygnacyjna Słodownia i siedmiopiętrowa Wytwórnia Kawy to w zasadzie jeden budynek. Apartamentowiec stoi na skraju terenu Browarów Wrocławskich, blisko Mostu Warszawskiego i nabrzeża kanału miejskiego Odry. To najwyższy budynek w okolicy. Jego lokalizacja i wysokość zostały zaplanowane przez wrocławskich urbanistów, którzy chcieli nawiązać do historycznego znaczenia ulicy Jedności Narodowej, przy której dawniej znajdował się wjazd do miasta.

Browary Wrocławskie - dominanty wysokościowe komin i apartamentowiec. fot. SRDK Studio Projekt

Wysoki budynek ze szkła i aluminium tworzy kontrast z dawną zabudową browaru. Prosta bryła nawiązuje do współczesnych obiektów przemysłowych, co podkreślają metalowe żebra i cięgna na elewacji. Segment Wytwórnia Kawy stanowi łącznik pomiędzy Słodownią, a niższą nadrzeczną częścią zespołu apartamentowców. Charakterystycznym elementem jest szerokie przejście w środkowej części budynku Wytwórni. Łączy ono place, zaułki i uliczki Browarów Wrocławskich z nadrzecznym bulwarem.

Widok na Browary Wrocławskie od ulicy Jedności Narodowej, rys. mat. SRDK Studio Projekt

Kluczowe elementy historii

Projektując tak duży obiekt priorytetowe było, by stał się integralną częścią zrewitalizowanego kompleksu i nie naruszał widoczności budynków zabytkowych od strony ulicy Jedności Narodowej. Dzięki ukształtowaniu zabudowy, a także zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz detali udało się osiągnąć ten efekt.

Podczas prac prowadzonych w historycznej przestrzeni udało się zachować wiele cennych elementów i artefaktów. Dzięki architektom historyczne elementy znalazły nowe życie w odmiennych kontekstach. Na przykład w Słodowni wyeksponowano w holu wejściowym silnik z bębna Gallanda, wykorzystywanego dawniej do słodowania jęczmienia. Wejście do segmentu Wytwórni Kawy zdobią żeliwne kolumny będące pozostałością dawnych konstrukcji.