Slow-life spod kreski Q2Studio: projekt zespołu hotelowego Karkonosze Springs w Staniszowie

Minimalizm inspirowany filozofią slow-life, z tradycyjną formą i naturalnymi materiałami odnajdziemy w projekcie zespołu hotelowego Karkonosze Springs w Staniszowie. Autorami projektu są architekci z Q2Studio.

Projekt zespołu hotelowego „Karkonosze Springs” w Staniszowie powstał we wrocławskiej pracowni Q2Studio. Architekci zaproponowali szereg rozwiązań, które pozwoliły na stworzenie minimalistycznego kompleksu apartamentów inspirowanych filozofią slow life.

Zespół hotelowy został zlokalizowany na trzech odrębnych działkach o odmiennych walorach wynikających z usytuowania, w związku z czym został wprowadzony podział na powiązane ze sobą strefy funkcjonalne. Zespół architektów dążył do tego, by stworzyć obiekt, który zaoferuje użytkownikom różnorodny pakiet aktywności, co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w wyrazie i formie obiektów.

W zależności od usytuowania poszczególnych terenów i ich potencjału architekci nadali im charakter przestrzeni publicznej, półpublicznej oraz prywatnej i półprywatnej. Takie stopniowanie prywatności pozwoliło na stworzenie kompletnego wachlarza przestrzeni, w której użytkownik będzie mógł czuć się komfortowo i wypoczywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Motywem łączącym projektowane przestrzenie i funkcje jest woda, pojawiająca się pod postacią sadzawek, stawów, cieków, basenów całorocznych i basenów termalnych.

W strefie hotelowej został zaprojektowany butikowy budynek hotelowy zawierający SPA i zespół basenów termalnych, składający się z kilku brył połączonych łącznikami, tworzących półpubliczne wewnętrzne patia i dziedzińce. Bryłę budynku scala i porządkuje pergola, która otacza cały obiekt wraz z przestrzeniami półotwartymi. Lekkość bryły podkreśla woda, która poprzez wprowadzenie jej do wewnętrznych dziedzińców przenika do wnętrza budynku.

W strefie rodzinnej wokół naturalnego stawu zostały usytuowane budynki apartamentowe okolone tarasami, zwieszające się bezpośrednio nad wodą. Punktem centralnym jest budynek klubowy z przylegającym do niego basenem zewnętrznym i rodzinną plażą.

W strefie kameralnej zostały zaprojektowane niewielkie budynki apartamentowe w nurcie slow life, tworzące dywanowy układ przestrzenny przeplatany sadzawkami, basenami termalnymi, ścieżkami i zielenią. Każdy z apartamentów ma zapewnioną strefę prywatności oraz wyjątkowy niepowtarzalny widok.

Proste, niewielkie i minimalistyczne bryły, przy zastosowaniu tradycyjnej formy wyrazu i naturalnych materiałów pomimo wielkości założenia pozostawiają wrażenie lekkości i delikatności całego układu urbanistycznego, jak i wyrazu zaprojektowanej architektury