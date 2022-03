Słynny poznański Dom Tramwajarza dostanie nowe życie

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu rozpoczął remont legendarnego Domu Tramwajarza, mieszczącego się na poznańskich Jeżycach. Pierwszy etap prac potrwa do końca I kwartału 2023 roku.







Dom Tramwajarza to kompleks kulturalno-mieszkalny w stylu neobarokowym, wzniesiony w latach 1925 - 1927 przy ul. Słowackiego. Zaprojektowany dla Poznańskiej Kolei Elektrycznej składał się z kilku części: centralnej, w której znajdowała się sala widowiskowa, sala warsztatowa i restauracja oraz bocznej, gdzie mieściły się mieszkania dla pracowników. Było to miejsce, do którego poznaniacy uwielbiali przychodzić. Wielu mieszkańców doskonale pamięta, że to właśnie w Domu Tramwajarza mieściło się kino "Amarant", a sala widowiskowa gościła wielu znakomitych artystów. Teraz, dzięki zaangażowaniu społeczników i Miejskiego Konserwatora Zabytków, ten zasłużony dla Poznania budynek przejdzie metamorfozę.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczął już pierwszy etap remontu. Będzie on istotny z punktu widzenia kolejnych prac modernizacyjnych, jakie zostaną przeprowadzone przy ul. Słowackiego. W ramach tegorocznych działań ZKZL wykona przede wszystkim roboty z zakresu ocieplenia budynku. Remont obejmie dach wraz z jego ociepleniem oraz wzmocnienie elementów więźby dachowej wraz z jej konserwacją. Piwnica i ściany budynku będą zabezpieczone przed wilgocią. Wymianą zostaną objęte rynny i rury spustowe, a przewody wentylacyjne w poszczególnych lokalach będą uporządkowane. Istotny element stanowi renowacja historycznej stolarki okiennej, którą ZKZL wykonywa w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Koszt remontu w I etapie wyniesie ponad 2 miliony złotych. Planowane zakończenie tej części prac to I kwartał 2023 roku.