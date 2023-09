Sochaczew będzie miał nową drogę rowerową. Powstanie wzdłuż torów

Będzie miała około 5 km długości, przebiegała od ulicy Głowackiego do ronda przy ulicach Chodakowskiej i Mostowej, głównie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej – nowa ścieżka rowerowa powstanie na gruntach, które PKP S.A. zbyły na rzecz miasta Sochaczew.

– Ta ścieżka rowerowa to marzenie mieszkańców Sochaczewa od wielu lat. Tak naprawdę mówimy o rowerowej obwodnicy Sochaczewa. Jako były samorządowiec dobrze wiem, że w przypadku takich projektów najważniejsza jest własność gruntów. Teraz miasto może zacząć przygotowywać dokumentację projektową, może też rozpocząć poszukiwania środków na tę inwestycję. Jako mieszkaniec Sochaczewa cieszę się szczególnie, bo jestem pewien, że wiele osób będzie korzystać ze ścieżki żeby bezpiecznie i wygodnie dojechać rowerem do centrum i wielu osiedli. Sądzę, że współpraca PKP S.A i miasta Sochaczew to dobry przykład dla innych samorządów – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.