Socjologiczna architektura i drewniana konstrukcja docenione w konkursie PLGBC

Projekt kompleksu Work Life Balance zyskał uznanie jury konkursu PLGBC Green Building Awards 2022. Budynek doceniono m.in. za socjologiczne podejście do architektury i drewnianą konstrukcję.

Z początkiem października w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - Green Building Awards 2022 r.

W tegorocznej edycji przygotowano 10 kategorii, a najlepszy projekt ekologiczny trafił do producenta modułowych konstrukcji szkieletowych Wood Core House.

W projektowanym budynku zastosowano m.in: fotowoltaikę, zielony dach, systemy retencyjne, systemy do recyklingu wody szarej, inteligentne zarzadzanie energią, a na dachach - przestrzenie do wspólnego spędzania czasu.

Zwycięski projekt biurowca, w całości został wykonany z modułowych konstrukcji szkieletowych systemu z certyfikowanego drewno KVH.

Zwycięski projekt kompleksu Work Life Balance, został doceniony (jak uzasadnia jury) ze względu na nowatorskie podejście do projektowania, zmieniając sposób myślenia o przestrzeniach biurowych i ich programie użytkowym. Uznano w nim socjologiczne podejście do architektury, ponieważ nie jest on blokadą urbanistyczną – pozwala na „przepływ” ludzi wciągając ich niejako do środka.

Dodatkową wartością było zastosowanie nowatorskiej konstrukcji drewnianej Wood Core House, która nie tylko redukuje wbudowany ślad węglowy całego obiektu, ale definiuje nowy standard prefabrykacji. Jury podkreśliło też wartość zaszytą w projekcie, w której to nie człowiek uczy się korzystać z budynku, ale budynek potrafi dostosować się do potrzeb człowieka, np. co do formy zatrudnienia, czasu pracy, formy pracy, potrzeb cieplnych, wilgoci itp.

Odpowiedzialne projektowanie

Świat wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. Nie wystarczy już, by architektura odpowiadała na potrzeby dnia dzisiejszego. Musi być gotowa na przyjęcie wyzwań jutra, mieć możliwość dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb, być etyczna, ale też pomagać na nowo kształtować więzy międzyludzkie, które coraz bardziej zatracają się w cyfrowym świecie. Budynki nie mogą być “tylko” energooszczędne – muszą zostawiać daną przestrzeń lepszą, pomagać ją naprawić i przywrócić środowisku naturalne wartości – mówi Marta Stachura, Architekt Wood Core House – współtwórca projektu.

Przestrzeń Kompleksu Work Life Balance pozwala na korzystanie z przestrzeni 24 h na dobę, zmienia się i dynamicznie dostosowuje do potrzeb użytkowników. W projektowanym budynku zastosowano m.in: fotowoltaikę, zielony dach, systemy retencyjne, systemy do recyklingu wody szarej, inteligentne zarzadzanie energią. Na dachach utworzono przestrzenie do wspólnego spędzania czasu – ogród zimowy, zadaszone tarasy, czy miejską pasiekę z hodowlą roślin miododajnych. Na tyłach budynku przewidziano atrakcyjną strefę wypoczynkową, skoncentrowaną wokół stawów deszczowych, z przestrzenią do jogi, siłownią czy łąką kwietną z rozstawionymi hamakami. Funkcje budynku biurowego uzupełniono o usługi tj. przedszkole, czy restaurację. Strefa wejściowa zawiera w sobie amfiteatralny plac, pozwalający w dzień na integrację pracowników, a wieczorami na integrację społeczności. Budynek nie jest blokadą urbanistyczną – pozwala na „przepływ” ludzi, zmieniając się w ciągu dnia – dodaje arch. Agnieszka Magier współtwórca projektu.

Technologia i ekologiczne rozwiązania

Zwycięski projekt biurowca, w całości został wykonany z modułowych konstrukcji szkieletowych systemu z certyfikowanego drewno KVH. Ta zgłoszona do opatentowania technologia, nie tylko redukuje wbudowany ślad węglowy całego obiektu, ale definiuje nowy standard prefabrykacji. 20 powtarzalnych i specjalnie opracowanych modułów, pozwala na szybkie i łatwe projektowanie konstrukcji budynków, a ta sama powtarzalność sprawia, że konstrukcje są dostępne niemal od ręki. Wyróżniające na tle innych systemów jest to, że ta nowatorska technologia umożliwia zastosowanie dużych przeszkleń, nieosiągalnych dla tradycyjnych konstrukcji drewnianych, ogrzewania podłogowego na każdej kondygnacji i każdego rodzaju pokrycia dachowego. System wyróżnia się również, bardzo wysoką wytrzymałością. Badania na Politechnice Śląskiej potwierdziły 6-krotnie większą wytrzymałość na huraganowe wiatry od obowiązujących norm krajowych i europejskich. To wszystko pozwoliło nam na zastosowanie szeregu rozwiązań proekologicznych w naszym systemie, w połączeniu z wartością społeczną dla użytkowników projektu - wyjaśnia Marta Stachurska architekt Wood Core House.

Architektura, na etapie tworzenia, ma możliwość wnoszenia wartości społecznych poprzez proces konsultacji, kreowania wizji dla danego obszaru i współprojektowania, a także w końcu, poprzez zrealizowany obiekt sam w sobie, wnoszący do życia wartości estetycznych, kreujący przestrzenie do integracji i samorozwoju oraz zapewniający poczucia bezpieczeństwa.

Przestawiony budynek spełnia wszystkie powyższe warunki – dzięki zastosowanej konstrukcji możliwe jest dynamiczne zmienianie się programu funkcjonalnego budynku, inteligentny system zarządzania daje szansę na współtworzenie przestrzeni, a rozbudowanie i zmieszanie różnorodnych funkcji przekształca biurowiec w miejsce spotkań, nie zamyka się na ludzi, tylko niejako wciąga ich do wnętrza i zamiast oddzielać się od miasta, otwiera się na nie - publicznymi i półpublicznymi dziedzińcami.