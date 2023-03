Solpol wyburzony. W jego miejscu mógłby powstać ceglany apartamentowiec

Wyburzenie CH Solpol we Wrocławiu wzbudziło wiele emocji. Jednak ikona postmodernizmu to już przeszłość, a właściciel działki przy ul. Świdnickiej ma duże plany inwestycyjne. Pracownia AP Szczepaniak stworzyła projekt mogący być podpowiedzią, jak zagospodarować ten teren.

CH Solpol we Wrocławiu to ikona postmodernistycznej architektury w Polsce.

Wybudowany w 1993 r. budynek zniknął z powierzchni ziemi pod koniec 2022 r.

Działkę od spółki Polsat Nieruchomości wykupiła spółka NOHO, która zapowiedziała budowę obiektu mieszkalnego.

Pracownia AP Szczepaniak zaproponowała swoją wizję tego, jak miałby wyglądać budynek.

Wyburzanie domu towarowego Solpol we Wrocławiu rozpoczęło się w marcu 2022 r. i trwało do końca roku. Przez dłuższy czas tajemnicą pozostawało to, co powstanie w miejscu kultowego obiektu. Właściciel działki przy ul. Świdnickiego, spółka NOHO zdradziła jednak, że w planach ma postawienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze. Nie przedstawiła jednak oficjalnych wizualizacji. Z kolei uznana pracownia architektoniczna AP Szczepaniak stworzyła swoją wizję tego, co mogłoby powstać w tym miejscu.

Punkt widzenia architektów

Teren Solpolu to historycznie zmienny i żywy kwartał, który na początku XX wieku zabudowany był wąskimi kamienicami, długim budynkiem winiarni i oficynami. Zawsze był w cieniu sąsiadującego kościoła Św. Doroty.

Na kształtowanie nowej bryły największy wpływ ma historia tego miejsca oraz sąsiadująca bryła kościoła Św. Doroty, fot. AP Szczepaniak

W końcówce XX wieku obszar ten zyskał sławę dzięki nietuzinkowemu postmodernistycznemu budynkowi będącego własnością spółki Polsat Nieruchomości. Na wspomnianym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala na średniowysoką zabudowę mieszkaniową. Maksymalna wysokość to 25 m od strony ul. Świdnickiej i 17m od strony kościoła św. Doroty.

- Po analizach materiałów źródłowych zdecydowaliśmy się budynek bryłowo podzielić na 3 części. Wprowadziliśmy odsunięcie od linii zabudowy na ostatnich kondygnacjach. Idąc za myślą autorów Solpolu zdecydowaliśmy się tak ukształtować 3 ostatnie kondygnacje od strony ul Świdnickiej, aby odsłonić absydy kościoła. Dalsze kształtowanie bryły oraz wprowadzenie pochylenia połaci dachowych było realizowane zgodnie z zapisami planu - mówią architekci.

Na kształtowanie nowej bryły największy wpływ ma historia tego miejsca oraz sąsiadująca bryła kościoła Św. Doroty. Inspiracja detalem i materiałem historycznym zostaje zaimplementowana w nowoczesnych podziałach i ascetycznych formach przypór. Ostro zakończone przypory dają możliwość wprowadzenia dwóch kolorów po obu stronach każdej z przypór, a zróżnicowanie barw zostało tak zaplanowane, aby uwypuklić podział na 3 budynki.