Sopocki Hotel Rezydent otworzył się dla gości

Kultowy hotel Rezydent w Sopocie, który dołączył w czerwcu do butikowej kolekcji MGallery, świętuje nowy rozdział w swojej historii. 2 grudnia obiekt otworzył się dla gości.

Rezydent Sopot MGallery to miejsce znane każdemu mieszkańcowi i miłośnikowi Sopotu. Leży w samym sercu miasta, przy słynnym deptaku Bohaterów Monte Cassino, w bliskiej odległości od plaży i molo.

Podczas wyjątkowego wydarzenia z okazji otwarcia hotelu, we wnętrzach „Rezydenta”, goście świętowali nową odsłonę hotelu. Odnowione wnętrza są odzwierciedleniem lokalnej architektury, tworząc unikatową atmosferę już przy przekroczeniu progu budynku. Eleganckie wykończenia w połączeniu z delikatnymi schematami kolorów i tekstur przypadną do gustu miłośnikom ponadczasowej estetyki. Ich wystrój to połączenie unikalnych mebli, miękkich tkanin oraz nowoczesnego wyposażenia.

Rezydent Sopot MGallery jest utrzymany w historycznym stylu określanym jako „sopocka secesja” z wieloma elementami eklektyzmu nawiązującymi do charakterystycznej architektury miejskich kamienic. Połączenie współczesnego designu z klasyczną architekturą i kameralną aranżacją wnętrz tworzy intymną przestrzeń, w której estetyka i spokój balansują z tętniącym życiem kurortem.

Doskonała kombinacja klasycznej elegancji z współczesnością i wysokim standardem hotelu Rezydent Sopot MGallery doskonale wkomponowuje się w butikowy i kameralny charakter marki. Zlokalizowanie w bliskiej odległości od plaży i najsłynniejszego molo w kraju, a także intymna i komfortowa atmosfera sprawia, że to idealny zakątek dla wszystkich szukających chwili wytchnienia w eleganckim anturażu.

Wnętrza hotelu Rezydent Sopot MGallery nawiązują do klimatu miejscowej architektury, tworząc unikatową atmosferę już przy przekroczeniu progu budynku. Dzięki temu od pierwszego kroku hotel zaprasza gości do stania się częścią jego świata i historii. Eleganckie wykończenia w połączeniu z delikatnymi schematami kolorów i tekstur przypadną do gustu miłośnikom ponadczasowej estetyki. Hotel oferuje gościom 63 kameralnych i klimatycznych pokoi, w tym 18 o standardzie Deluxe oraz luksusowy Apartament Bałtycki. Ich wystrój to połączenie unikalnych mebli, miękkich tkanin oraz nowoczesnego wyposażenia. Dodatkowo wszystkie pokoje wyposażone zostały w MGallery „My Bed” gwarantujące optymalny komfort snu i dobre samopoczucie gości.

Do dyspozycji gości jest także unikalny koncept gastronomiczny, jaki gwarantuje restauracja Grino oferująca nowoczesną kuchnię. Głównym punktem menu są dania serwowane na Lava Stone. Goście mogą także rozkoszować się autorskimi pozycjami koktajlowymi w barze, który serwuje m.in. Amber Dream – drink inspirowany złotem nadmorskich plaż, którego głównym składnikiem jest bursztynowa wódka. Dodatkowo każdy może skorzystać również ze strefy wellness Prana Spa Premium, szerokiej gamy zabiegów relaksacyjnych, masaży orientalnych, pielęgnacyjnych oraz sauny.

