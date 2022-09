Sopocki szlak turystyczny z ekologicznymi nawierzchniami

Niebawem rozpoczna się prace przy remoncie Szlaku Turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami w Sopocie. Inwestycja powinna zakończyć się do 10 grudnia br. i pochłonie ponad 1, 6 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje remont 7 sopockich odcinków szlaków turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, w tym remonty nawierzchni i wykonanie oznakowania. Co otrzymają mieszkańcy? Piękną trasę rowerową wiodącą przez las z ekologiczną i przepuszczalną nawierzchnią, czytelnie oznakowaną, biegnącą wśród drzew, z dala od miejskiego zgiełku.

Wyremontowanych będzie 9662 m leśnych ścieżek. Prace wykona konsorcjum firm: Balmora Andrzej Czupryński i FHU i Cris-Han Krzysztof Józef Niedzielski.

– Sopot to nie tylko piaszczysta plaża, Monciak, molo i Opera Leśna. To także, a może przede wszystkim, Trójmiejski Park Krajobrazowy i piękny, naturalny las – komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Chcemy zachęcić sopocian, aby częściej z niego korzystali. Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności terenów TPK i zarazem zwiększenie jego dostępności dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób starszych, którzy potrzebują przyjaznej nawierzchni. Będzie to alternatywa dla miejskich dróg rowerowych, zwłaszcza popularnej alejki nadmorskiej – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.