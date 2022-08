Sopot będzie miał nowe ławki

Zakończyła się I edycja akcji Sopocka Ławeczka, w której mieszkańcy Sopotu proponowali lokalizacje dla nowych ławek w mieście. Do końca sierpnia ławki zostaną ustawione w 11 nowych lokalizacjach.

Sopocka Ławeczka to nowy program, skupiający się na potrzebach osób mających trudności w przemieszczaniu się, a więc osób starszych, z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, a także wszystkich, którzy chcą po prostu przysiąść i odpocząć w czasie spaceru.

Każdy mieszkaniec wypełniając formularz online mógł wskazać na terenie należącym do miasta proponowaną lokalizację dla nowej ławki.

– Ławka w mieście to rzecz bardzo praktyczna i potrzebna, dlatego zapytaliśmy mieszkańców gdzie takie nowe ławeczki powinny stanąć. Mamy ich na terenie Sopotu już około 700, ale będzie więcej, będziemy tę akcję kontynuować – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu wpłynęło łącznie 27 zgłoszeń. W efekcie, do końca sierpnia w Sopocie pojawi się 11 nowych ławek, które zostaną ustawione we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni, w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Akcja będzie kontynuowana.

Gdzie pojawią się nowe ławki?

Na ul. Obrońców Westerplatte, przy kładce (z obu stron), przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Sobieskiego, przy ul. O. Kolberga, Moniuszki, przy skrzyżowaniu ul. Władysława IV i Lipowej, w środkowej części schodów łączących ul. Tatrzańską z ul. Obodrzyców, a także przy ulicach Chopina, Abrahama, Haffnera i przy alei Franciszka Mamuszki.