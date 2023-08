Sopot z minionego stulecia motywem przewodnim popularnej planszówki

Gra planszowa Trefl - Spy Guy doczekała się pierwszej miejskiej edycji. Tłem do rozgrywek będzie Sopot i jego charakterystyczne budynki.

Spy Guy to kooperacyjna gra planszowa Trefla, w której liczą się spostrzegawczość i ścisła współpraca między graczami. Na długiej, ponad metrowej planszy przedstawiającej Treflikowo gracz wciela się w rolę detektywa, który znajdując ukryte dowody ustala kto stoi za serią występków w mieście i dogania złoczyńcę. Tytuł ukazał się w 2022 roku i od razu otrzymał wyróżnienie Zabawki Roku w kategorii gier dla najmłodszych. Teraz pojawia się pierwsza edycja miejska bestsellera, w której Treflikowo zamienia się w Sopot z lat 20. minionego wieku, złoczyńca w pirata, a na planszy pojawiają się również związane z kurortem postaci – Marian Mokwa, Jan Jerzy Haffner, Agnieszka Osiecka, Czesław Bulczyński znany jako Parasolnik, a nawet Władysław Bartoszewski – wszyscy oczywiście w treflikowym wydaniu.

Plansza prowadzi graczy przez charakterystyczne punkty miasta z lat 20. XX wieku jak Dom Zdrojowy, Zakład Balneologiczny, Kasino Hotel (obecny Grand Hotel), Hipodrom, a także plac Zdrojowy i molo. Gracz odnajdując wskazówki wylosowane na pocztówkach, do ich zaznaczenia na planszy używa z kolei kojarzących się z nadmorską plażą bursztynowych żetonów.

– Ogromnie się cieszymy, że to właśnie Sopot – bardzo bliskie Treflowi miasto – jako pierwszy pojawia się na specjalnej planszy gry. Spy Guy od momentu ukazania się w ubiegłym roku zebrał liczne grono fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą, a powstawanie edycji specjalnych, w tym miejskich, to jeden z kierunków dalszego rozwoju tego tytułu. Pięknie ilustrowana ponad metrowa plansza daje nam ogromne pole do popisu. Myślę, że zaprezentowany w ten sposób Sopot z minionego stulecia zachwyci mieszkańców i turystów – mówi Jacek Behnke, Prezes Zarządu Trefla SA. – Spy Guy to też pierwsza gra, którą już we wrześniu będziemy wydawać w formie mobilnej, więc z pewnością do wciągającej i mądrej zabawy z Treflikiem zabierzemy kolejne dziesiątki tysięcy osób z całego świata – dodaje Prezes Behnke.