Sopot zmodernizował leśne szlaki rowerowe

Zakończono prace przy modernizacji leśnych dróg rowerowych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze administrowanym przez Sopot wyremontowane odcinki dróg leśnych liczą w sumie niemal 10 km.

– Leśne szlaki rowerowe to świetne miejsce do rekreacji, nie tylko latem. Chcemy jak najpełniej wyzyskać ich potencjał, ale tak, by jednocześnie ochronić te przyrodniczo cenne miejsca – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dzięki modernizacji znacznie poprawił się komfort podróżowania tymi ścieżkami, zwłaszcza rowerem. Natomiast same drogi są mocniejsze i bardziej odporne na warunki atmosferyczne.