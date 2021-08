Spark B oraz Generation Park Z z certyfikatem WELL Core&Shell

Budynek B warszawskiego kompleksu Spark oraz Generation Park Z, to kolejne biurowce Skanska, które otrzymały od International WELL Building Institute (IWBI) certyfikat WELL Core&Shell na poziomie Gold. Potwierdza to, że deweloper postawił dobrostan psychiczny i fizyczny ludzi na pierwszym miejscu.

W czerwcu 2020 roku biurowiec Spark B, w trakcie globalnego kryzysu COVID-19, który wiązał się m.in. z wstrzymaniem podróży międzynarodowych, otrzymał precertyfikat WELL Core&Shell. Dziś Spark B może się już pochwalić pełnoprawnym certyfikatem. Oznacza to, że oba budynki tego wolskiego kompleksu spełniają kryteria certyfikacji WELL i są zdrowymi, zrównoważonymi oraz bezpiecznymi miejscami pracy, stawiającymi w centrum zainteresowania dobrostan ich użytkowników.

Kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 2021 r. do grona biurowców Skanska z prestiżowym certyfikatem WELL Core&Shell dołączył też warszawski biurowiec Generation Park Z. To jeden z trzech budynków kompleksu zlokalizowanego na warszawskiej Woli, przy Rondzie Daszyńskiego. W marcu 2020 r. Skanska sprzedała biurowiec do Deka Immobilien, jednej z wiodących europejskich firm inwestujących w sektor nieruchomości.

Oba budynki dołączają tym samym do grona wcześniej certyfikowanych inwestycji Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej – Spark C w Warszawie, Parkview oraz Praga Studios w Pradze.

– Bezpieczeństwo i komfort użytkowników naszych inwestycji to w Skanska kwestia priorytetowa. Już na etapie projektowania naszych biurowców, dużą uwagę przykładamy do rozwiązań i udogodnień koncentrujących się na ludziach, ich zdrowiu i potrzebach. Certyfikat WELL odzwierciedla naszą filozofię w tym zakresie – mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w CEE. – Powrót do zdrowego oraz bezpiecznego miejsca pracy to niezwykle istotna kwestia i wiemy, że będzie ona teraz zyskiwać na znaczeniu. Dlatego wszystkie nasze nowe inwestycje powstają zgodnie z wytycznymi najbardziej prestiżowych certyfikatów, aby ich przyszli użytkownicy mogli czuć się w nich komfortowo, niezależnie od panującej sytuacji epidemicznej – dodaje Adam Targowski.

– Cieszymy się, że możemy świętować uzyskanie przez Skanska certyfikatu WELL Core&Shell dla kolejnych budynków – mówi Rachel Hodgdon, Prezes i Dyrektor Generalna IWBI. – Skanska niezmiennie jest liderem we wdrażaniu popartych naukowo strategii, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie ludzi w kontekście pracy w biurze. Gratulujemy tego znaczącego osiągnięcia – dodaje Rachel Hodgdon.

Biura w pełni bezpieczne dla pracowników

Oprócz certyfikacji WELL Core&Shell, spółka biurowa Skanska uzyskała także w tym roku certyfikat WELL Health-Safety Rating dla dziewięciu swoich inwestycji w Polsce, Rumunii i Czechach, w tym również dla budynku Spark B. Najnowszy certyfikat obejmuje część wytycznych w ramach WELL Building Standard i jest weryfikowany przez bezstronnych ekspertów. Certyfikacja dotyczy zarówno nowych, jak i istniejących już budynków i przestrzeni. Koncentruje się na aspektach związanych z użytkowaniem, protokołach utrzymania, zaangażowaniu użytkowników i obsługi oraz planach awaryjnych.

Skanska przebadała pracowników biurowych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aż 61% z nich zadeklarowało, że będzie się czuło bezpieczniej w biurach, którym przyznano certyfikaty potwierdzające dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników miejsc pracy, np. WELL Health-Safety Rating. Ma to szczególne znaczenie w kontekście powrotu do biur. Skanska dąży do uzyskania WELL Health-Safety Rating dla wszystkich swoich budynków biurowych.