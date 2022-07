Specjaliści od zielonych inwestycji zaprojektują na nowo plac Dąbrowskiego w Łodzi

Łódź wybrała pracownie architektoniczne, które przygotują projekt przebudowy placu Dąbrowskiego przed Teatrem Wielkim. Najlepszą koncepcję przygotowało konsorcjum firm mamArchitekci i A2P2. Prace budowlane wystartują w 2023 r.

Architekci zaproponowali wprowadzenie na placu dużej ilości zieleni, w tym kilku rzędów drzew. Chcą także zmienić kształt fontanny – częściowo przebudować istniejącą albo zmienić ją całkowicie tak, aby stała się sadzawką - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

W ich koncepcji kioski kwiaciarek zostają przeniesione do nowych pawilonów, które powstaną na samej płycie, a przejście dla pieszych połączy bezpośrednio centralną część placu z ul. Knychalskiego. Parkowanie zostanie uporządkowane, ruch uspokojony, a w środkowej części placu wciąż będzie przestrzeń dla grupy, która dzisiaj silnie kojarzy się z tym miejscem, czyli rolkarzy i deskorolkowców.

Nasza propozycja to szkic, który pokazuje kierunek, którym chcemy podążać. Ta koncepcja to zaproszenie do dyskusji i wstęp do rozmów. Nie przesądzamy tutaj jakichkolwiek rozwiązań. To będzie projekt społeczny, który powstanie we współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i fachowcami z branży – mówi Łukasz Pancewicz z A2P2.