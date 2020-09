Specjalne ławki dla rodziców małych dzieci stanęły w poznańskich parkach

Jak możemy przeczytać na portalu Poznan.pl, przy trzech placach zabaw w centrum miasta zamontowane zostały ławeczki dla rodziców i opiekunów małych dzieci. Ławki są przystosowane do karmienia i przewijania maluchów.

Poznań usuwa bariery architektoniczne dla rodziców małych dzieci. Przy placach zabaw w parkach im. K. Marcinkowskiego i Stare Koryto Warty oraz zieleńcu im. I. Łukasiewicza stanęły ławeczki zaprojektowane, w taki sposób, aby oprócz swojej podstawowej funkcji wypoczynkowej umożliwić także karmienie, przewijanie czy przebieranie dziecka. W przyszłym tygodniu specjalne ławki pojawią się w kolejnych częściach miasta - m.in. w parkach na os. Zwycięstwa i B. Chrobrego, im. Jana Pawła II, im. J. Heweliusza, im. W. Czarneckiego i ks. J. Jasińskiego.

Ławki zamontował Zarząd Zieleni Miejskiej, a pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Maria Lisiecka-Pawełczak, Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

- Pomysł zrodził się z praktycznej potrzeby. Zdarzało się, że spacerując z córką po mieście odczuwałam brak miejsc, w których mogę ją przewinąć lub nakarmić. Przystosowane do tego ławki pojawią się w miejscach, w których są najbardziej potrzebne - w parkach, przy placach zabaw. Co więcej, służyć mogą one nie tylko pragnącym odpocząć rodzicom, ale także osobom starszym. Chciałabym również, aby w przestrzeni publicznej pojawił się przewijak dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Usuwanie barier architektonicznych sprawi, że wszystkim będzie się żyło w mieście jeszcze lepiej - tłumaczy Maria Lisiecka - Pawełczak.