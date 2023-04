Spektakularne, fantazyjne, kontrowersyjne. Takie projekty powstają na Bliskim Wschodzie

Jednobudynkowe miasto, wieżowce, których wysokość podawana jest w kilometrach, a w tle niedotrzymane terminy i szkielety budynków-widm. Są powody, dla których projekty na Bliskim Wschodzie wzbudzają tyle emocji.

Projekty architektoniczne na Bliskim Wschodzie zaskakują rozmachem i fantazją, wzbudzając często skrajne emocje – od zachwytu przez dezaprobatę po niedowierzanie (któremu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że niektóre z głośnych projektów mierzą się ze znacznymi opóźnieniami).

Z pewnością jednak ciężko jest przejść obojętnie obok planów wzniesienia gmachu dwukrotnie wyższego niż Burj Khalifa, koncepcji zawieszonego w powietrzu wokół wieżowca pierścienia, który pomieścić miałby kompleks budynków o różnych funkcjach czy drapaczy chmur wznoszącego się na wysokość mierzoną w kilometrach. Przypominamy niektóre z tych niezwykłych projektów.

Jednobudynkowe miasto (The Line, Arabia Saudyjska)

W północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej ma powstać linearne miasto przyszłości The Line. Za projekt odpowiedzialny jest książę koronny Mohammed bin Salman i spółka NEOM. Jego finansowaniem zajmuje się rząd saudyjski i Saudi Arabian Public Investment Fund (suwerenny fundusz majątkowy, któremu przewodniczy książę bin Salman) oraz lokalni i międzynarodowi inwestorzy. Budowa ma ruszyć w 2030 r. i trwać 50 lat. Przewidywany koszt inwestycji to... miliard dolarów.

W 170-metrowym lustrzanym wieżowcu ma zamieszkać nawet 9 mln ludzi, fot. neom.com

The Line ma być jednobudynkowym, linearnym miastem, na które mają się składać mniejsze moduły połączone podestami dla pieszych. Miasto ma się rozciągać na długości 170 km i zapewniać dach nad głową dla aż 9 mln mieszkańców. Łącznie ma zajmować powierzchnię 34 km kwadratowych. Ciągi komunikacyjne zaprojektowano w trzech kierunkach: pionowo, poziomo i w poprzek. Tereny zielone mają wprost wyrastać z budynków.

The Line ma być oparte na sztucznej inteligencji i gospodarce odnawialnej. Natomiast nie zobaczymy tam samochodów, gdyż w mieście... nie będzie dróg. W zamian zaprojektowano system szybkiej kolei.

Pierścień wokół najwyższego budynku na świecie (Downtown Circle, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Architekci z pracowni ZNera Space Lab przedstawili koncepcję Downtown Circle – pierścienia, który miałby otoczyć najwyższy budynek świata, Burj Chalifa. Olbrzymi okrąg to w rzeczywistości megakompleks budynków o różnych funkcjach, mający stanowić atrakcyjną i przyjazną środowisku alternatywę dla pojedynczych, niepołączonych wieżowców, jakie znajdziemy w większości światowych metropolii. Na konstrukcję składają się dwa główne pierścienie pomiędzy którymi poprowadzono łączący je zielony pas oświetlony naturalnym światłem słonecznym nazwany Skypark.

Projekt Downtown Circle w Dubaju, proj. ZNera Space Lab, wiz. Pictown

Olbrzymi okrąg to w rzeczywistości megakompleks budynków, mający stanowić atrakcyjną i przyjazną środowisku alternatywę dla pojedynczych, niepołączonych wieżowców, jakie znajdziemy w większości światowych metropolii. Downtown Circle sam w sobie stanowi mini-miasto i ma własny publiczny transport. Równie futurystyczny jak cały projekt. Pasażerowie mieliby się przemieszczać za pomocą sieci zawieszonych peryferyjnych kapsuł i hiperkapsuł mogących podróżować z prędkością 100 km na godzinę.

Na konstrukcję składają się dwa główne pierścienie pomiędzy którymi poprowadzono łączący je zielony pas oświetlony naturalnym światłem słonecznym nazwany Skypark.

Budynek jak pudełko czekoladek (New Murabba, Rijad, Arabia Saudyjska)

New Murabba to kolejny megaprojekt, który ma być elementem koncepcji rozwoju Królestwa zwanej Saudi Vision 2030. Ma powstać w Rijadzie i stać się nowym centrum mieszkaniowo-komercyjnym zajmującym 19 km kw.

Opierać ma się on na idei zrównoważonego rozwoju i miasta 15-minutowego. W ramach koncepcji, na powierzchni 19 km kwadratowych ma powstać nowe centrum mieszkaniowo-komercyjne Rijadu. Znajdzie się tutaj 104 tys. mieszkań, 9 tys. pokoi hotelowych, przestrzeń handlowa, biura oraz strefa rekreacyjna. Wszystko ma być otoczone terenami zielonymi, ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

New Murabba powstanie na powierzchni 19 km kwadratowych, fot. Public Investment Fund

Największe emocje wzbudza ogromny sześcienny budynek - Mukaab. Wymiary? 400 metrów wysokości, 400 metrów szerokości i 400 metrów długości. Jednak bardziej imponujące od parametrów wydają się niespodzianki, które będą tkwić w jego wnętrzu.

Pod spodem ażurowej kostki ma znaleźć się przestrzeń wypełniona efektami specjalnymi przypominającymi sceny rodem z Gwiezdnych Wojen czy Avatara. Panoramiczny i multimedialny dach w zależności od programu ma zmieniać motyw przewodni. Raz może być to wycieczka na Marsa, raz podróż w chmurach. Oprócz centrum rozrywki, w środku obiektu mają znaleźć się m.in. mieszkania, punkty handlowe, muzeum i uniwersytet technologiczny.

Jeddah Tower, czyli najwyższy na świecie drapacz chmur w budowie od 2013 roku (Dżudda, Arabia Saudyjska)

Jeszcze w 2013 roku w mieście Dżudda w Arabii Saudyjskiej rozpoczęła się budowa wieżowca Jeddah Tower, pierwszy w historii ludzkości budynek, który ma przekroczyć barierę 1000 metrów wysokości (dla porównania, obecnie najwyższy na świecie Burj Khalifa ma 828 m wysokości).

Zaprojektowany przez amerykańskie studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture gmach ma być częścią wiekszego projektu Jeddah Economic City. Pierwotnie budowa wieżowca miała zakończyć się w 2018 roku. Na początku wszystko szło po myśli, a w 2014 roku ukończony został 4-piętrowy fundament. Jednak już w 2017 roku została wstrzymana.

Widok na Jeddah Tower, której budowa została wstrzymana w 2017 roku. fot. Shutterstock / Leo Morgan

Według informacji na oficjalnej stronie Council on Tall Buildings and Urban Habitat budowa wieży jest obecnie nadal wstrzymana. Zdjęcia z placu budowy ukazują stojący na pustyni szkielet.

Teraz mówi się o roku 2030 jako planowanej dacie ukończenia inwestycji.

Dwukilometrowa megawieża nad najwyższym miastem w Arabii Saudyjskiej (Rijad, Arabia Saudyjska)

Może się okazać, że zanim Jeddah Tower zostanie ukończona, miano najwyższego budynku na świecie zgarnie inna konstrukcja, mająca powstać w innym mieście Arabii Saudyjskiej, w Rijad. Arabia Saudyjska planuje tam budowę 2-kilometrowego biurowca, którego budowa ma kosztować - bagatela - 5 mld dolarów. Gmach, 5-krotnie wyższy od Empire State Building i ponad 2 razy wyższy niż Burj Khalifa, byłby częścią ogromnej przebudowy miasta, zainicjowanej przez wspomnianego już wcześniej Księcia Mohammada bin Salmana.

Dubai Creek Tower

Kolejnym wieżowcem, który oficjalnie jest wciąż w budowie (wg. informacji Council on Tall Buildings and Urban Habitat budowa jest obecnie wstrzymana) jest Dubai Creek Tower, którego budowę w 2016 ogłosił gigant emirackiego rynku nieruchomości Emaar Properties. Wznosząca się na co najmniej 828 metrów wieża (mówiono jednak nawet o wysokości przekraczającej 1,300 metrów) miała uzupełnić skyline Dubaju, nad którym w tej chwili stale góruje Burj Khalifa.

Początkowo Dubai Creek Tower miała zostać otwarta podczas odbywającego się w Dubaju Expo 2020, jednak po ukończeniu fundamentów w 2018 roku budowa stanęła w miejscu. Wybuch pandemii dodatkowo uniemożliwił jakiekolwiek postępy w pracach przy ambitnym projekcie, a z oficjalnej strony Emaar Properties zniknęły wszystkie wizualizacje wraz z informacjami nt. inwestycji.

W 2022 roku firma Emaar Properties zwróciła inwestorowi pieniądze, po tym jak tamten kupił nieruchomość w rejonie Dubai Creek, kierując się przeświadczeniem, że będzie ona miała widok na Dubai Creek Tower, o czym donosił we wrześniu ubiegłego roku Arabian Business.

Koncepcja Dubai Creek Tower, fot. mat. prasowe Emaar Properties

Zaplanowaną w Dubai Creek Harbour wieżę zaprojektowała renomowana pracownia założona przez neo-futurystycznego architekta, inżyniera, rzeźbiarza i malarza Santiago Calatravę Valls. Projekt czerpał inspiracje z lilii i przywoływał obraz minaretu, który jest wspólną cechą i charakterystycznym aspektem kultury islamskiej. Koncepcję wyróżniały także wydłużony kształt, owalny pączek i geometryczne tekstury. W budynku miały się znaleźć hotel butikowy, apartamenty oraz funkcja rekreacyjna.