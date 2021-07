Spektakularne otwarcia. Nowe sklepy Inditex w prestiżowych lokalizacjach na całym świecie

Grupa Inditex, w skład której wchodzą sieci sklepów Zara oraz innych znanych marek, wygrywa z pandemią. Oto najbardziej spektakularne otwarcia w tym roku!

REKLAMA

Sprzedaż Grupy Inditex, właściciela sieci Zara czy Massimo Dutti, w sklepach stacjonarnych i internetowych rośnie mimo pandemii. Firma nie rezygnuje więc ze sklepów stacjonarnych, wręcz przeciwnie poszerza zakres sprzedaży otwierając nowe placówki w prestiżowych miejscach na całym świecie.

Na koniec I kwartału (od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.) firma miała 6758 sklepów na 96 rynkach. W tym czasie Grupa otworzyła 53 nowe sklepy na 21 rynkach. Są to sklepy większe i bardziej zaawansowane technologicznie, które są w pełni gotowe do dostosowania się do ewolucji modelu biznesowego.

Wśród najbardziej spektakularnych otwarć w ostatnim kwartale należą sklepy Zara w Clermont-Jaude (Francja), Lize Paradise w Pekinie (Chiny), w centrum handlowym Waterfront w Belgradzie (Serbia), nowy, flagowy sklep w Nashville (USA) oraz rozbudowa flagowego sklepu przy Paseo de Gracia w Barcelonie (Hiszpania) i Puerto Banús (Marbella, Hiszpania).