Spektakularne, zaskakujące architekturą i materiałem: niezwykłe mosty na Dzień Mostowca

18 maja świętujemy Dzień Mostowca. Z tej okazji przyjrzeliśmy się kilku wybranym, szczególnie ciekawym przykładom mostów w kraju i za granicą (gotowych lub będących w budowie).

Most Europejski na Odrze w Siekierkach

Most Europejski na Odrze w Siekierkach to adaptacja zabytkowego granicznego mostu kolejowego na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego. Most przebiega nad rozlewiskiem Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000.

Architekci z biura MXL4 zaproponowali aby wykorzystać malownicze położenie oraz zapas nośności i dobudować ponad mostem 2-poziomową platformę widokową o wys. 10 m., będącą miejsce odpoczynku i schronienia turystów. Dobrane rozwiązania materiałowe zapewniają wpisanie obiektu w krajobraz oraz maksymalne ograniczenie kosztów eksploatacji.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nurt Odry.

Pieszo-rowerowy most przez Wisłę w Warszawie

Pierwszy w Warszawie most przez Wisłę tylko dla pieszych i rowerzystów będzie liczył 452 m długości (suma długości przęseł znacznie przekroczy 500 m). Tym samym będzie o 127 m dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Przeprawa połączy Bulwary Wiślane z Pragą. Jego budowa ruszyła w styczniu tego roku.

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r.

Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy - dopracowała wszelkie detale, aby postawiony obiekt był odporny na działanie sił przyrody. Dlatego most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach.

Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Zamiast kortenu, czyli stali trudnordzewiejącej, most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten lepiej zniesie dużą wilgotność nad rzeką.

Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty. Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna przestrzeń użytkowa zaplanowana to 6 m, a na węższej rampie po stronie lewobrzeżnej – 3,5 m. Na przeprawie znajdą się dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach.

Kładka na rzece Szprotawa

Kolejny most nie jest ani najdłuższym, ani najszerszym w Polsce – jest jednak wyjątkowy, bo jego konstrukcję nośną wykonano z... łopaty śmigła turbiny wiatrowej. Powstała w ubiegłym roku kładka na rzece Szprotawa w miejscowości Szprotawa jest pierwszą taką budowlą w całym kraju.

Kładka udogodniła komunikację pieszą i rowerową pomiędzy wschodnią i północną częścią miasta. Konstrukcja jest częścią większego projektu, w ramach którego ma również powstać ścieżka pieszo-rowerowa i mini bulwar nad rzeką.

Kładka powstała dzięki unijnej dotacji i przy współpracy z naukowcami Politechniki Rzeszowskiej, a pomysłodawcą tej niecodziennej konstrukcji był właściciel lokalnej firmy Anmet. Firma ta specjalizuje się właście w recyklingu materiałów kompozytowych i metali, zwłaszcza śmigieł turbin wiatrowych.

Kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów

1 sierpnia 2020 roku kładka piesza nad Motławą w Gdańsku przyjęła swoich pierwszych spacerowiczów. Zaprojektowana przez Studio Bednarski obrotowa kładka to pierwsza taka konstrukcja w Gdańsku. Jej uroczyste otwarcie było jednocześnie zwieńczeniem I etapu zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. Zakończenie całości pracy inwestycyjnych Granarii nastąpi w 2023 roku.

Kładkę na Wyspę Spichrzów wybudowała spółka Granaria zagospodarowująca północny cypel Wyspy Spichrzów w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego z Gminą Gdańsk. Konstrukcja pierwszej w Gdańsku obrotowej kładki ma 57 m długości i 4,5 m szerokości. Koncepcja Studio Bednarski z Londynu zwyciężyła w międzynarodowym konkursie przeprowadzonym przez Miasto Gdańsk i konsorcjum firm Immobel Poland i Multibud Wojciech Ciurzyński, inwestorów północnego cypla Wyspy Spichrzów. Projekt budowlany kładki przygotowała firma Europrojekt z Gdańska.

Fundament kładki, na którym obraca się pomost przypomina wynurzającą się z rzeki łódź podwodną. Kładkę wyróżniają także pochylone balustrady i podświetlane pod spodu szklane elementy.

Kompozytowa kładka przy Moście Karpackim w Rzeszowie

Zaprojektowana przez pracowników Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej kładka przy Moście Karpackim w Rzeszowie jest najdłuższym w Polsce obiektem mostowym z kompozytów.

To indywidualnie zaprojektowana konstrukcja kompozytowa, oparta na podporach sąsiedniego mostu i stanowiąca jednocześnie jego poszerzenie. Taki sposób poszerzania mostów jest jedną z najbardziej efektywnych i najczęściej stosowanych metod zwiększania szerokości użytkowych istniejących mostów.

Ze względu na konieczność oparcia przęseł kładki na startych podporach Mostu Karpackiego ich konstrukcja musiała być bardzo lekka - dlatego zastosowano kompozyty. Dodatkowo w kompozytach umieszczono światłowody, które będą służyć do kontroli stanu technicznego i zachowania się kładki podczas eksploatacji.

A jak to robią za granicą?

Na całym świecie jest wiele spektakularnych konstrukcji mostów, niektóre z nich jak Golden Gate w San Francisco czy London Bridge w Londynie stały się wręcz elementami współczesnej pop kultury i są powszechnie znane nie tylko pasjonatom architektury. Inne sławne przykłady to chociażby most kanałowy w Magdeburgu przeznaczony nie dla pieszych, rowerzystów czy samochodów, a dla łodzi. My pokazujemy dzisiaj jednak prawdziwe architektoniczne „świeżynki” – mosty, których budowę zakończono w tym roku, a które, w ocenie redakcji – mają szansę zyskać status ikonicznych.

Sky Bridge 721

W maju bieżącego roku w Czechach, w gminie Dolni Morava otwarty został najdłuższy pieszy most wiszący (będący jednocześnie najwyższym mostem wiszącym na świecie). Most zbudowany jest z 6 głównych lin nośnych, z których każda ma siłę uciągu 360 ton oraz 60 lin wiatrowych o różnych średnicach. Budowa mostu trwała 2 lata.

Imponująca konstrukcja górująca nad doliną Mlýnský potok w najwyższym punkcie znajduje się aż 95 metrów nad ziemią! Śmiałkowie decydujący się na spacer muszą przemierzyć aż 721 metrów – tyle wynosi długość mostu, którego szerokość to z kolei nieco ponad metr (1,2 metra).

Drewniany most w Gulou Watefront w Chinach

Drewniany most w Gulou Waterfront w Gulao Water Town, w mieście Jiangmen, prowincji Guangdong w Chinach zdobył tegoroczną nagrodę główną w konkursie Design Educates w kategorii Architectural Design. Za projektem stoi LUO studio.

Jiangmen jest domem dla tradycji rolniczych opartych na systemach wodnych, połowie i hodowli ryb. Mosty są tutaj powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy obszarami, które oddziela od siebie woda. Ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskość wody, Gulao Town w mieście Jiangmen jest domem dla tradycji rolniczych opartych na systemach wodnych, połowie i hodowli ryb. Mosty są tutaj powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy obszarami, które oddziela od siebie woda.

Wraz z postępującą urbanizacją i tworzeniem się skupisk miejskich w rejonie nazywanym Greater Bay Area, młodzi mieszkańcy opuszczają swoje rodzinne wsie i miasteczka, porzucając rolniczy tryb życia i decyduja się na życie w mieście. Dlatego też wsie nad wodą, w których ludzie utrzymują się z rybołówstwa i rolnictwa sa stopniowo wypierane przez miejskie wieżowce.

Opracowany przez Grupę OCT projekt Gulao Water Town to pierwszy projekt rewitalizacji obszarów wiejskich Jiangmen. Projekt ma na celu organiczne współistnienie z tradycyjną wioską wodną poprzez aktywną ingerencję w rozwój obszarów wiejskich, zachowanie podstawowych elementów geograficznych istniejącego miasta wodnego oraz połączenie edukacji przyrodniczej, placu zabaw dla dzieci oraz charakterystycznej kultury rybackiej i rolniczej w wodzie. Właśnie w takim kontekście powstał nagrodzony most.

Most został w pełni uformowany z ekologicznych materiałów drewnianych w oparciu tradycyjne technologie konstrukcyjne orientalnych mostów drewnianych. Korpus mostu został wygięty w łuk, tak, aby zapewnić swobodny przepływ łodzi rybackich. To rozwiązanie charakterystyczne dla tradycyjnych mostów. Innym takim rozwiązaniem jest konstrukcja dachu nad mostem, która z jednej strony zapewnia stabilność całej budowli, a z drugiej - chroni łukowate drewno poniżej przed warunkami atmosferycznymi.