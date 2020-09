Spektakularne zmiany w centrum Poznania. Ruszył kolejny przetarg

Na pierwszy kwartał przyszłego roku przewidziane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu rozbudowy ul. Św. Marcin w Poznaniu. Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

REKLAMA

- Przebudowany już odcinek ul. Św. Marcin pokazał, że można stworzyć przestrzeń dla wszystkich, po której będą poruszać się tramwaje, samochody, rowerzyści i piesi, ze zdecydowaną preferencją dla tych ostatnich. Miejsce to odżyło, przyciągnęło poznaniaków i turystów. Pojawiło się ponad dwukrotnie więcej drzew niż było, ławki i fontanny. W ciągu najbliższych dwóch lat zmienią kolejne ulice w centrum. Co szczególnie ważne, to fakt, że pojawi się nowa zieleń i drzewa w miejscach gdzie nigdy jej jeszcze nie było - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Celem przebudowy kolejnego odcinka ul. Święty Marcin jest wydobycie potencjału śródmieścia, poprawa infrastruktury technicznej oraz, co szczególnie ważne, wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w tę część miasta.

- Prowadzone przez Miasto działania rewitalizacyjne mają przywrócić centrum utraconą ciągłość kompozycji urbanistycznej, uspokoić ruch i stworzyć lepsze warunki dla przemieszczania się pieszych i rowerzystów. Będą one uzupełniane o działania społeczne, kulturalne i gospodarcze prowadzone we współpracy z lokalną społecznością - zaznacza Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W ramach inwestycji poszerzone zostaną chodniki, wymienione i przesunięte zostanie torowisko tramwajowe, wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego a infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie. Głównym założeniem realizacji jest ponadto podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów.

Pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo na terenie objętym inwestycją.

- Dzięki przyjętym rozwiązaniom na przebudowanym terenie wyeliminowany zostanie ruch tranzytowy oraz ograniczony indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego. Pozwoli to na zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego w śródmieściu. W efekcie prac powstanie przestrzeń przyjazna dla przechodniów, również dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawi się estetyka przestrzeni placów i ulic, zwiększy się ilość zieleni. Zmiany będą stymulowały okoliczny handel i usługi - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Rozbudowa obejmie jezdnię, torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki oraz zieleń. Przebudowane lub zbudowane na nowo zostaną podziemne sieci uzbrojenia terenu. Pojawi się nowe oświetlenie.