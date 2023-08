Spektakularne zmiany w centrum Szczecina. Te kamienice zmienią swoje oblicze

W centrum Szczecina w najbliższych miesiącach będzie się dużo działo. Apartamenty premium w XIX-wiecznej kamienicy, plomba w miejscu kultowych "Lucynki i Paulinki" oraz centrum konferencyjno-weselne w zabytkowej drukarni - takie inwestycje zaplanowano w Szczecinie.

XIX-wieczna kamienica przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie przejdzie wielką metamorfozę. W ramach inwestycji o nazwie Rezydencja Aleja Fontann zaplanowano 62 apartamentów projektu biura architektonicznego Dedeco.

Wraz z przebudową Alei Wojska Polskiego w Szczecinie powstały pomysły na nadanie arterii nowego charakteru. Jednym z nich jest koncepcja Co Architekci, która zakłada powstanie plomby architektonicznej w miejscu dawnego budynku Społem, potocznie zwanego "Lucynka i Paulinka".

Kamienica z 1900 roku u zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie przejdzie wielką rewitalizację, po której odwiedzający będą mieli okazję podziwiać wnętrza utrzymane w stylistyce art déco.

Szczecin: Z pustostanu w apartamenty premium

Projekt: Dedeco

Inwestor: Capital Park

Grupa Capital Park zrewitalizuje zabytkową kamienicę w samym sercu Szczecina - przy urokliwej Alei Fontann na Placu Grunwaldzkim.

Trzyskrzydłowa neobarokowa kamienica wzniesiona została pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Po II wojnie światowej powstała tu przychodnia miejska, która funkcjonowała aż do początku XXI wieku, jednak przez 20 ostatnich lat budynek był niezagospodarowany, fot. mat. pras.

Trzyskrzydłowa neobarokowa kamienica wzniesiona została pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Po II wojnie światowej powstała tu przychodnia miejska, która funkcjonowała aż do początku XXI wieku, jednak przez 20 ostatnich lat budynek był niezagospodarowany.

Cechą charakterystyczną kamienicy jest elewacja zróżnicowana wykuszami. Zabytkowe dwie główne klatki schodowe wyposażone zostały w drewniane biegi z masywnymi rzeźbionymi tralkami. Na posadzkach widoczna jest wielobarwna ceramika. W niektórych miejscach zachowały się też kompozycje malarskie, z których część pokryto warstwą pozłotniczą.

Kamienica widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Projekt jej rewitalizacji zakłada zachowanie oryginalnej elewacji frontowej z jej wszystkimi detalami architektonicznymi nawiązującymi do form barokowych oraz dwóch klatek schodowych z uwagi na ich wysoką wartość artystyczną. Główne wejście ma podkreślić odrestaurowana oryginalna brama wejściowa. Cały proces odnowy budynku realizowany będzie w uzgodnieniu ze szczecińskim konserwatorem zabytków.

W zrewitalizowanym obiekcie powstanie Rezydencja Aleja Fontann, w której na 6 nadziemnych poziomach zlokalizowane zostaną 62 apartamenty o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 600 mkw. Wysokość niektórych przekraczać będzie nawet 4 metry. Kolejnym wyjątkowym, bo rzadko spotykanym w tego rodzaju nieruchomościach, uzupełnieniem potrzeb przyszłych mieszkańców będzie dwupoziomowy garaż podziemny na 61 miejsc parkingowych.

Szczecin: Niegdyś "Lucynka i Paulinka", teraz apartamentowiec

Projekt: Co Architekci

Inwestor: Extra Invest

W centrum Szczecina, pod adresem Wojska Polskiego 18, w czasach PRL-u istniał kultowy sklep Społem, potocznie nazywany "Lucynka i Paulinka". Dziś w tym miejscu stoi częściowo przeszklony budynek-pawilon projektu ABN Centrum, który kondygnacyjnie stanowi wyrwę w pierzei ulicy. Właściciel obiektu, firma Extra Invest rozważa jego przeprojektowanie. Pracownia Co Architekci (w składzie Michał Ścigaj i Piotr Lipski) wyszła z propozycją współczesnej kamienicy.

Koncepcja nowej kamienicy ma na celu harmonijnie łączenie luksusu i nowoczesności, fot. mat. pras.

Koncepcja nowej kamienicy ma na celu harmonijnie łączenie luksusu i nowoczesności. Fasada pokryta kamienną okładziną ma nadać budynkowi ponadczasowego charakteru. Na ostatniej kondygnacji przewidziano penthousy z widokiem na dachy szczecińskich kamienic i kościołów. Na dole mają znaleźć się lokale usługowe.

- Idea współczesnej kamienicy powstała poprzez odniesienie się do charakterystycznych fasad historyzującej XIX-wiecznej architektury miasta, z wykorzystaniem ponadczasowych form oraz nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to manifest architektoniczny, który w sposób szczególny oddaje hołd zachodniej estetyce we współczesnej architekturze - mówi Piotr Lipski, właściciel biura CO Architekci.

To będzie jeden z największych projektów konserwatorskich w Szczecinie

aplan

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku. Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały, a po dawnym blasku pozostały tylko wspomnienia i fotografie. Nowy właściciel obiektu planuje stworzyć w nim centrum konferencyjno-weselne z pokojami dla gości, a rewitalizację kamienicy powierzył pracowni Tremend.

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku, fot. mat. pras.

Architekci mają przy rewitalizacji szczecińskiej kamienicy podwójne zadanie, bowiem projekt obejmuje gruntowną odnowę zarówno bryły budynku, jak i jego wnętrz. Usunięta została najwyższa kondygnacja kamienicy, którą dobudowano w okresie powojennym, by wytrzymała drukarskie maszyny. Zastąpiły ją dwa dodatkowe poziomy. Ich nowa, stalowa konstrukcja będzie wizualnie lekka, a przeszklenia sprawią, że zintegruje się z zabytkową bryłą. Dodatkowo renowacji zostają poddane elewacje, a wnętrza zyskają nowe funkcje i wystrój.

W odnowionej Starej Drukarni powstanie przestrzeń, w której przeszłość spotka się ze współczesnością. Renowacja zewnętrznej elewacji z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów pozwoli poczuć magię historii tego miejsca. By jak najdokładniej odwzorować pierwotny wygląd budynku, architekci Tremend współpracują ściśle z konserwatorem zabytków.

We wnętrzach Starej Drukarni czekać będą na gości aż trzy restauracje, klimatyczny klub jazzowy, nowoczesne centrum konferencyjno-eventowe oraz niespotykana dotychczas przestrzeń weselna z apartamentem dla nowożeńców stworzona według światowych standardów. Poza tym ekskluzywne i niepowtarzalne pokoje gościnne na 3 poziomach.

Architekci stworzyli wnętrza będące swojego rodzaju pocztówką wysyłaną z różnych portów podczas wyprawy dookoła świata. Znajdziemy tu niespotykaną roślinność inspirowaną dżunglą amazońską, afrykańskie kolory - zielony, złoty i czerwony, przeplatające się nawzajem, a dopełnieniem tej egzotycznej podróży jest gigantyczna żyrafa witająca gości w hotelowym lobby.

We wnętrzach Starej Drukarni nie zabraknie też odwołań do ówczesnego stylu

We wnętrzach Starej Drukarni nie zabraknie też odwołań do ówczesnego stylu "Art Nouveau”, który był popularny aż do wybuchu I wojny światowej i późniejszego Art Deco. Ciemne kolory ścian, miękkie welurowe materiały krzeseł i zasłon, lampy z ozdobnymi abażurami z frędzlami wprowadzające tajemniczy buduarowy klimat.