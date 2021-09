Sportowy look w łódzkiej Manufakturze

Choć pandemiczny czas nie był łatwy dla branży retail i wiązał się z nie lada wyzwaniami, Manufakturze udało się pozostać miejscem przyjaznym dla najemców. Do grona jej najemców dołączyła właśnie amerykańska marka Under Armour, a nowy, większy lokal otworzył polski brand 4F.

Swój pierwszy sklep w województwie łódzkim otworzyła znana na całym świecie amerykańska marka dla sportowców – Under Armour. Sklep marki zlokalizowany w Manufakturze jest największym butikiem spośród wszystkich otwartych w Polsce i liczy aż 236 m2 powierzchni. - Under Armour jako premium brand lokowany jest w topowych lokalizacjach w Polsce. Do takich obiektów zdecydowanie zalicza się Manufaktura. - podkreśla Bartosz Kuciak, Sales Director spóki OTCF SA, oficjalnego dystrybutora brandu w Polsce.

Rosnący wciąż potencjał Manufaktury dostrzegają także marki, które mają swoje sklepy w łódzkim kompleksie już od kilku lat. Mowa tu o 4F, polskiej marce odzieży i akcesoriów sportowych, która właśnie otworzyła nowy, powiększony lokal w Manufakturze. Ultranowoczesny salon ma teraz o niemal połowę większą powierzchnię - mierzącą ponad 470 m2. Inwestycja w nowy lokal w Manufakturze jest nieprzypadkowa: - Manufaktura to niezmiennie jedna z najlepszych lokalizacji w Polsce. Zależało nam na tym, aby właśnie tu powiększyć nasz sklep i tym samym dać możliwość prezentacji pełnej oferty odzieży, obuwia i akcesoriów w nowoczesnych i komfortowych przestrzeniach. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować ten ambitny plan – wyjaśnia Kuciak.

Under Armour i 4F to dwie marki należące do spółki OTCF SA. Choć obie specjalizują się w produkcji odzieży i akcesoriów sportstyle’owych, przyciągają różne grupy klientów: Dobierając nowe marki do tenant mix’u Manufaktury, kierujemy się potrzebami naszych Gości. Marki sportstyle’owe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a nam zależy na tym, by zapewnić naszym Gościom cały przekrój brandów, także tych dotąd niedostępnych w regionie. – dodaje Anna Łajszczak-Kucharska.