Sposób na zieleń w mieście: proekologiczne zielone tarasy

Inwestycja przy Sienkiewicza 44 w centrum Grodziska Mazowieckiego to kameralny, elegancki trzypiętrowy budynek, który charakteryzuje stylowa, ceglana elewacja i duże, niestandardowo rozmieszczone okna. Wyróżniają go również proekologiczne zielone tarasy.





W centrum Grodziska Mazowieckiego trwa budowa projektu pod nazwą i adresem Sienkiewicza 44. W budynku znajdują się proekologiczne zielone tarasy, przynależne do części mieszkań, będące idealnym miejscem do wypoczynku i relaksu w centrum miasta. To również dzięki nim budynek wpisuje się w kanon nowoczesnej przestrzeni do życia, obwarowanej wysokimi wymaganiami. Ekologia, dbałość o komfort i zdrowie mieszkańców, miejsce sprzyjające odbudowie sił po pracy i wspomagające życie rodzinne – to elementy, które łączą współczesne, eko-świadome budownictwo.

– Jesteśmy świadomi zarówno zagrożeń pojawiających się dla ludzi żyjących w aglomeracjach (zanieczyszczenia, hałas, stres), jak i rosnącej świadomości ich mieszkańców, którzy opowiadają się obecnie za proekologicznymi rozwiązaniami. Zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie dla stanu zdrowia i samopoczucia ma natura. W centrach miast, w tym Grodziska, zagęszczenie zabudowy niestety wymusza do operowania alternatywnymi przestrzeniami zieleni – tarasami, zielonymi dachami, czy ścianami. My postawiliśmy na tarasy. Każda zieleń wykorzystana w budownictwie wspiera funkcjonowanie mieszkańców, zmniejszając promieniowanie cieplne, wspomagając filtrowanie powietrza i spełniając wszystkie założenia ekologiczne, skupione na dobrostanie człowieka – mówi Monika Rohoza, Prezes RWJ Development.

