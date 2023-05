SRDK Studio stworzyli swoją koncepcję budynku ASP Wrocław

SRDK Architekci Studio Środka stworzyli własną koncepcję budynku ASP we Wrocławiu. Przedstawiamy ich projekt!

Architekci z pracowni SRDK Architekci Studio Środka stworzyli swoją koncepcję budynku ASP we Wrocławiu.

Projekt powstawał w rzeczywistości pandemicznej, ale jeszcze przed rosyjską agresją, wysoką inflacją, kryzysem energetycznym.

Skierowanie wszystkich przeszkleń na północ chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem i zapewnia zrównoważone naturalne oświetlenie.

Na nieprzeziernych kwaterach w pasach międzykondygnacyjnych elewacji południowej oraz na dachach zaplanowano panele fotowoltaiczne.

Zielonym akcentem dziedzińca jest istniejący rozłożysty kasztanowiec, wyeksponowany na tle ażurowego szklanego łącznika.

Swoją koncepcję przygotowało również SRDK Architekci Studio Środka.

Dziś, w kontekście tych wydarzeń, widać w projektowaniu powszechne dążenie do samowystarczalności energetycznej budynków – najtańsza i najmniej obciążająca ekosystem jest ta energia, której nie zużywamy. Jak według projektantów mogłaby wyglądać nowa przestrzeń?

Łamacz światła

W aspekcie klimatycznym jednym z najważniejszych celów projektu jest izolacyjność termiczna. W tym przypadku, przy lokalizacji istniejącej zabudowy w orientacji wschód-zachód (najmniej korzystnej pod względem efektywności energetycznej) priorytet ma ochrona budynku przed przegrzewaniem i zapewnienie pomieszczeniom naturalnego oświetlenia.

Naturalna regulacja temperatury i wilgotności dzięki pnączom, fot. mat. SRDK Studio Środka

Światło północne jest najkorzystniejsze do pracy artystycznej i ekspozycji sztuki. Zarazem jest najmniej podatne na porę dnia, nie daje refleksów i nadmiernego światłocienia, minimalizuje przekłamania kolorów i form prac artystycznych. Stąd pomysł na odchylenie pionowych pasów wschodniej i zachodniej elewacji – najbardziej narażonych na przegrzewanie – pod kątem odpowiednio 35° i 45°, co ogranicza do minimum bezpośrednią insolację i zmniejsza nagrzewanie budynku.

Skierowanie wszystkich przeszkleń na północ chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem i zapewnia zrównoważone naturalne oświetlenie – komentuje Wojciech Krassowski, architekt SRDK Studio, pomysłodawca takiej formy elewacji. Jak dodaje: – W ten sposób budynek sam staje się „łamaczem światła”.

W konsekwencji tego zabiegu bryła obrysowana jest zygzakowatą linią, co ją dynamizuje i przywołuje skojarzenia z ideą dachu szedowego. Ukształtowanie elewacji w postaci wykuszy, będących harmonią naprzemiennych, pełnych i przeszklonych płaszczyzn, daje efekt jej rozrzeźbienia, przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni zabudowy.

W załamaniach elewacji powstają trójkątne rabaty z pnączami zazieleniającymi wertykalne lamele fasady. Naturalna regulacja temperatury i wilgotności dzięki roślinom łączy się z ich pozytywnym wpływem na psychofizyczne samopoczucie użytkowników.

Oprócz samej konstrukcji fasady, która przeciwdziała nagrzewaniu budynku, w projekcie zaproponowano biały dach odbijający ponad 90% światła słonecznego, co ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła. Jako opcję dla tego rozwiązania inwestor otrzymał możliwość zastosowania zielonego dachu ekstensywnego pokrytego roślinami rosnącymi na podłożu wegetacyjnym 2-20 cm, które nie wymagają dodatkowej stałej pielęgnacji. Nad zielonymi dachami temperatura jest średnio o dwa stopnie niższa niż nad dachami pozbawionymi zieleni. Zatrzymują one wodę opadową (od 15% do 60% opadu), a hałas uliczny zmniejszają nawet o 30 dB.

Witalnie i włączająco

Zielonym akcentem dziedzińca jest istniejący rozłożysty kasztanowiec. Wyeksponowano go na tle ażurowego szklanego łącznika rozpiętego pomiędzy budynkiem planowanego domu studenckiego a istniejącą zabudową kampusu. Dzięki przezroczystym ścianom drzewo jest widoczne nie tylko od strony kampusu, ale również dla mieszkańców wspólnoty sąsiadującej z terenem uczelni od strony południowej.

Ogólnodostępny skwer ze starodrzewem i plenerową ekspozycją sztuki to wartość w śródmiejskiej zabudowie, fot. mat. Studio Środka

Każdy zielony teren we Wrocławiu jest wart współdzielenia. Autorki i autorzy koncepcji proponują otwarcie skweru ASP dla mieszkańców. Teren ten może być, wzorem wrocławskiego Parku Staromiejskiego, zamykany na noc. Zaproszenie przechodniów do wnętrza założenia ze starodrzewem i plenerową ekspozycją dzieł sztuki stanowiłoby wartość dodaną inwestycji – rodzaj galerii na otwartym powietrzu i udostępnienie zielonej enklawy w silnie zurbanizowanym śródmieściu – mówi architektka Gabriela Cader z SRDK Studio.

Ważnym aspektem, wpływającym na zrównoważone funkcjonowanie i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, jest zagospodarowanie wody deszczowej, w tym „czystej deszczówki” z dachów budynków np. na potrzeby podlewania zieleni wewnątrz kwartału zabudowy. Jednym z rozwiązań jest usytuowanie pod podjazdem zbiornika retencyjnego, dzięki któremu można wykorzystać wodę opadową jako źródło. Retencję zwiększa też zastosowanie powierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczalnych na wewnętrznych drogach pożarowych i dojazdach do budynków kampusu, co zapewnia naturalne nawadnianie gruntu.

Energooszczędność

Na nieprzeziernych kwaterach w pasach międzykondygnacyjnych elewacji południowej oraz na dachach zaplanowano panele fotowoltaiczne. Windy będą wyposażone w moduły odzyskiwania energii.

W projekcie nie zabrakło standardowych rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych – we wszystkich oprawach zastosowane będą żarówki LED; klatki schodowe, galerio-korytarze, garaże i rowerownię doświetlono światłem naturalnym, wyregulowano nadmiar światła i ciepła w miesiącach letnich poprzez rozwiązania materiałowe: jasna kolorystyka (zgodnie z wytycznymi Leed, co do odbicia światła i nagrzewania obiektów).

Dla zachowania zrównoważonego wykorzystania energii, niezbędnej przy funkcjonowaniu obiektu, istotnym aspektem jest inteligentne sterowanie systemami HVAC. Dostosowywanie pracy urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do aktualnych potrzeb wynikających z liczby użytkowników sal dydaktycznych i wykładowych to podstawa utrzymania energooszczędności całego obiektu.

Na przyszłość

Architekci projektują dla przyszłości, która jest coraz trudniejsza do przewidzenia, a to, co daje się zaprognozować jest mało optymistyczne. Coraz wyraźniej widać, że proste rozwiązania oznaczają efektywność energetyczną i bezpieczeństwo użytkowania.