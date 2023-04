Stacja Kielce z peronem jak nowy. Ruszył przetarg na projekt i przebudowę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na projekt i przebudowę peronu na stacji w Kielcach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na projekt i przebudowę peronu na stacji w Kielcach. Dzięki inwestycji będzie lepszy dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych, a także zwiększy się liczba obsługiwanych połączeń na najważniejszej stacji w województwie świętokrzyskim. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków budżetowych Spółki.

Przygotowane przez PLK S.A. zadanie będzie polegać na całkowitej przebudowie peronu numer 1 na stacji w Kielcach. Platforma peronowa zostanie wydłużona i powiększona. Docelowo osiągnie 460 metrów długości (obecnie 240 metrów). Dzięki wydłużeniu będzie druga krawędź, przy której zatrzymywać się będą przede wszystkim pociągi regionalne, jadące w kierunku Skarżyska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Sandomierza. Peron będzie powiązany z budynkiem dworca, który obecnie przechodzi gruntowną modernizację.

Nowy peron będzie wyższy od dotychczasowego, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Pojawi się na nim nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze i ścieżki naprowadzające. Dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych ułatwi również winda, którą będzie można się dostać do przejścia podziemnego. Pasażerowie skorzystają z nowych wiat i ławek, tablic informacyjnych, a także nowego nagłośnienia i oświetlenia. W ramach inwestycji wymieniona będzie również część torów i rozjazdów na stacji, oraz sieć trakcyjna.

Wykonawca wyłoniony w przetargu przygotuje projekt i zrealizuje prace budowlane. Z pierwszych efektów tej inwestycji podróżni skorzystają pod koniec 2023 roku. PLK S.A. przygotowują również modernizację pozostałych elementów stacji kolejowej w Kielcach. Będzie to część inwestycji na linii kolejowej numer 8, na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.