Stacja kolejowa Pasłęk już z nowym peronem

Zakończyły się prace na stacji kolejowej Pasłęk. Do dyspozycji podróżnych oddany został przebudowany peron, który m.in. stał się wyższy i zyskał antypoślizgową powierzchnię.

W Pasłęku na trasie Bogaczewo – Olsztyn podróżni wygodniej korzystają z kolei. Peron został przebudowany i przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły przebudowę peronu na stacji Pasłęk, na linii Olsztyn – Bogaczewo (nr 220). To trasa którą podróżujemy z Olsztyna do Elbląga i Trójmiasta. To jedna z sześciu inwestycji realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Stojaki przy stacji Pasłęk, fot. Roman Kowalski, mat. PKP PLK

Podróżni korzystają z nowego wyższego peronu, wyposażonego w antypoślizgową nawierzchnię. Są nowe wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewnia montaż nagłośnienia, nowego oznakowania i gablot z rozkładem jazdy.

Z myślą o potrzebach osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zamontowano ścieżki dotykowe i pochylnię. Rowerzyści mogą zostawić jednoślady pod wiatą i kontynuować podróż pociągiem.

Inwestycja była realizowana w formule „projektuj i buduj” Wartość prac na stacji Pasłęk to ok. 4 mln zł netto.