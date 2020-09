Stacja Lublin Główny przechodzi metamorfozę

Krótkie dojścia do peronów, windy, przejście pod torami - to niektóre ze zmian, jakie mogą zobaczyć podróżni korzystający ze stacji kolejowej Lublin Główny.

Dla podróżnych krótkie dojścia do peronów, dostępne windy, otwarty nowy odcinek przejścia pod torami – tak zmienia się stacja Lublin Główny. 18 września do dworca na perony i do ul. Kunickiego przejdziemy najkrótszą trasą. Wykonawca będzie kontynuował prace w przejściu i na peronie. Inwestycję za ponad 3,5 mld zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu Warszawa – Lublin z POIiŚ.

By podróżni z obu stron stacji mieli dobry dostęp do pociągów, nowy odcinek przejścia podziemnego udostępniono natychmiast po wykonaniu zasadniczych prac. Wykonawca zapewnia bezpieczne warunki przejścia od kas biletowych do peronów. Wykończenie trasy na perony nie będzie wymagało istotnych zmian w organizacji ruchu. Pasażerowie o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z wind.

Inwestycja na stacji Lublin Główny zwiększa komfort obsługi podróżnych. Pasażerowie korzystają z nowego peronu nr 3 oraz jednej krawędzi peronu nr 2. Nowe perony są wyższe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wieczorem jasne oświetlenie zapewnia bezpieczny dostęp do wagonów. Montowana jest wiata oraz ławki. W gablotach są informacje i rozkłady jazdy.

Przed dworcem w miejscu torowiska pracują maszyny. Na specjalnie przygotowanym terenie ustawiane są ścianki peronu. Stopniowo będą montowane kolejne elementy nawierzchni, oświetlenie i ławki. Ułożony zostanie tor. Równocześnie wykonawca doposaża peron nr 2 w wiatę. W marcu 2021 r. wszystkie perony na stacji Lublin Główny będą utrzymane w standardzie peronu nr 3. Będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawny ruch pociągów umożliwią instalowane urządzenia sterowania oraz sygnalizatory.

Podróże pociągiem z Lublina w kierunku Warszawy zapewnią m.in. przebudowywane wiadukty kolejowe nad ul. Diamentową, Janowską i przy Drodze Męczenników Majdanka, a także mosty nad Bystrzycą i Czerniejówką. Wzmocnione konstrukcje już na nowych torach gwarantują sprawne przejazdy cięższych składów. Na wiadukcie kolejowym nad ul. Diamentową oraz moście kolejowym nad Bystrzycą montowane są kolejne elementy przepraw. Na wiadukcie nad ul. Droga Męczenników Majdanka szykowane jest miejsce pod następny tor. Most nad rzeką Czerniejówką jest zabezpieczany przed korozją.

Od 30 sierpnia między Lublinem a Dęblinem pociągi jeżdżą po obu torach. Dla podróżnych to dogodniejsze rozpoczęcie podróży. Na oświetlonych peronach są wiaty, ławki. Przygotowano oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania dogodne dojście zapewniają pochylnie. Są przejścia podziemne w Dęblinie, Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim.

Również między Dęblinem i Otwockiem od 30 sierpnia składy kursują nowym torem z Pilawy do Otwocka i budowany jest drugi tor, który wyeliminuje „wąskie gardło” na trasie do stolicy. Zwiększą się możliwości podróży w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Sprawniejszą kolej w aglomeracji lubelskiej umożliwi budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin – Warszawa (nr 7) a linią Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Dzięki inwestycji PLK pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Będą również lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego.