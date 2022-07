Stacja Olsztyn Główny: zaglądamy na plac budowy

Na stacji Olsztyn Główny trwają intensywne prace budowlane. Zamontowane zostały już pierwsze rozjazdy, rozpoczęła się budowa nowych peronów i przejścia podziemnego.

Na stacji Olsztyn Główny zamontowano nowe rozjazdy, co umożliwiło powrót pociągów na odcinku do przystanku Olsztyn Likusy.

Rozpoczęły się prace na peronie nr 3.

Postępują roboty przy budowie tunelu dla pieszych od strony Zatorza.

Koszt inwestycji realizowanej ze współudziałem środków unijnych z POPW to ok. 400 mln zł.

Nowe przejście podziemne

Powstaje zupełnie nowe przejście podziemne, które połączy Zatorze z pl. Konstytucji 3 Maja i zapewni dostęp na wszystkie perony. Są wybudowane trzy segmenty konstrukcji i rozpoczęły się przygotowania do realizacji czwartego segmentu i dojścia do tunelu od ulicy Marii Zientary-Malewskiej. Obiekt wyposażony w windy i schody ruchome zapewni wygodny dostęp do pociągów także osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Budowa przejścia podziemnego, fot. Andrzej Puzewicz, mat. PKP PLK

Powstają nowe perony

Prace prowadzone są również na peronach. Wykonawca ustawia kolejne ściany peronu nr 4. Nowe elementy tworzą już konstrukcję o długości ok. 200 metrów. Układane są pierwsze płyty nawierzchni. Platforma, która ułatwi wsiadanie do pociągów, planowana jest do udostępnienia podróżnym jesienią.

Wykonawca zwiększa także zakres prac i przystępuje do robót na połowie peronu nr 3. Roboty rozpoczną się od demontażu starej części obiektu i zabezpieczenia zabytkowej wiaty, która następnie będzie odrestaurowana. Druga połowa peronu będzie dostępna dla podróżnych.

Utrzymany jest rozkładowy ruch pociągów.