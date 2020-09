Stacja Poznań Główny z nowym peronem i przejściem podziemnym

Ruchome schody, winda, zadaszenie, ławki i jasne oświetlenie znajdą się na nowo powstającym peronie na stacji Poznań Główny. Dostęp do pociągów ułatwi takze rozbudowywane przejście podziemne

Na stacji Poznań Główny już widać konstrukcję nowego peronu. Ponad 400-metrowy obiekt zwiększy możliwości stacji. Dostęp do pociągów ułatwi także rozbudowywane przejście podziemne

Peron będzie dostępny dla wszystkich podróżnych. Przewidziano ruchome schody, windę, zadaszenie, ławki i jasne oświetlenie. System informacji głosowej i wizualnej ułatwi orientację w podróży. Przebudowa układu torowego, dobudowa toru i rozjazdów po wschodniej stronie stacji, zapewnią sprawną obsługę pociągów.

Rozbudowane o ponad 250 m przejście pod torami poznańskiej stacji ułatwi drogę do pociągów. Poprawi się połączenie dworca z peronami po wschodniej i zachodniej stronie stacji oraz komunikacja z dworcem PKS, przystankami komunikacji miejskiej oraz centrum handlowym. Dzięki windom z tunelu na nowy peron i do budynku dworca, dogodny dostęp do kolei zyskają wszyscy podróżni.

W przejściu zrobiono już blisko 70 proc. prac konstrukcyjno-budowlanych. Wykonywana jest izolacja ścian oraz montaż odwodnienia. Przy budowie nowego peronu i rozbudowie przejścia podziemnego codziennie pracuje kilkadziesiąt osób. Wykorzystano już niemal 90 betoniarek, czyli ok. 800 m3 betonu. Do zbrojenia użyto 30 ton stali. Z placu budowy wywieziono blisko 900 wywrotek ziemi – to ok. 14 tys. ton. Prace nie wpływają na kursowanie pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję za ok. 108 mln zł ze środków budżetowych. Zadanie „Dobudowa peronu na stacji Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego” jest częścią większego projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Podróżni skorzystają z efektów prac w 2022 r.