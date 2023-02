Stadion Miejski w Katowicach nabiera kształtów. Co słychać na placu budowy?

Katowice będą miały nowy stadion miejski. Prace budowlane już trwają. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec sierpnia 2024 r.

Nowy stadion miejski powstaje przy ulicach Bocheńskiego, Upadowej i Dobrego Urobku w Katowicach.

Stadion będzie budowlą jednoprzestrzenną, jednokondygnacyjną z obiektami kubaturowymi pod widownią.

Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac powinien zakończyć się z końcem sierpnia 2024 r.

Nowy stadion miejski powstaje przy ulicach Bocheńskiego, Upadowej i Dobrego Urobku w Katowicach. Inwestycję podzielono na dwa etapy. – Jestem przekonany, że ten obiekt stanie się kolejną wizytówką miasta. Uważam, że stadion wpisze się w krajobraz Katowic i stanie się rozpoznawalnym punktem na mapie miasta. Będzie widoczny z autostrady A4 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Chcemy by był to obiekt funkcjonalny, skrojony na miarę potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim nowoczesny i dobrze wkomponowany w miasto – dodaje prezydent, który podkreśla, że niewątpliwym atutem realizacji inwestycji w tym miejscu jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru naszego miasta.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest sopocka firma NDI, która do wykonania ma m.in. stadion z trybunami, mieszczącymi 15 tysięcy kibiców, halę widowiskowo-sportową z blisko 3-tysięczną widownią, plac główny, dwa pełnowymiarowe boiska szkoleniowe, a także parking dla 11 autokarów i 252 samochodów osobowych (w tym 13 miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością). NDI odpowiada też za zagospodarowanie terenu wokół stadionu i budowę dróg, chodników, tras rowerowych. Efekty prac inżynierów działających w trybie całodobowym już widać gołym okiem. Nocami na budowę dowożone są potężne, kilkunastotonowe prefabrykowane elementy, z których powstaje konstrukcja obiektu sportowego.

- Kończymy już fundamenty pod konstrukcję budynku hali. Jednocześnie w rejonie boiska sportowego montujemy trybuny składające się z belek zębatych oraz płyt audytoryjnych o rozpiętości ponad 9 metrów oraz masie 12 ton. Po przeciwnej stronie hali powstaje czwarta z siedmiu klatek schodowych, którymi będzie można dostać się na różne kondygnacje wykonane z płyt HC – tłumaczy Arkadiusz Tuszkowski, dyrektor projektu z Grupy NDI.

Zapowiada, że w najbliższych tygodniach wykonawcy będą kontynuować prace związane z montażem prefabrykowanej konstrukcji hali, montaż 47-metrowych dźwigarów stalowych oraz planują rozpocząć prace murowe zamykające bryłę hali sportowej. Poza tym wkrótce rozpoczną się też roboty przygotowawcze związane z konstrukcją stalową dachu hali.

Tunele dla zawodników i gości gotowe

Z kolei w rejonie samego stadionu trwają roboty żelbetowe. Wykonywane są płyty fundamentowe pod ponad 15-tonowe ściany narożne konstrukcji trybun stadionu, a także ławy i stopy pod konstrukcje trybun. Na stadionie przygotowywana jest też podbudowa pod murawę boiska, a w gruncie zagłębiane są instalacje.

Poza tym wykonano już dwa podziemne tunele – pierwszy łączy murawę boiska z szatniami, a drugi posłuży kibicom gości.

- W rejonie boisk treningowych trwa wyrównywanie terenu, aby możliwe było wykonanie podbudowy oraz instalacji pod murawą. Zamontowaliśmy 20-metrowe maszty oświetleniowe z technologią oświetlenia LED. Zakończyliśmy też podbudowę pod parkingi oraz drogę dojazdową w warstwie wiążącej wraz z oświetleniem łączącą obiekt z ul. Bocheńskiego – relacjonuje Arkadiusz Tuszkowski, dyrektor projektu z Grupy NDI.

Ponadto wykonawca zakończył roboty konstrukcyjne dla podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych. Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę stadionu, hali sportowej, dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej - zgodnie z harmonogramem powinien zakończyć się z końcem sierpnia 2024 r. W ramach drugiego etapu budowy kompleksu, do istniejących już wtedy obiektów, dołączą 4 dodatkowe boiska treningowe, pole do praktyki bramkarskiej, dodatkowe drogi i miejsca parkingowe. Wartość kontraktu na pierwszy etap inwestycji szacowane jest 268 mln zł.

Co obejmuje inwestycja

Nowy stadion będzie budowlą jednoprzestrzenną, jednokondygnacyjną z obiektami kubaturowymi pod widownią.

- Widownia ma składać się z czterech nachylonych trybun, połączonych skośnymi narożnikami. Pod nimi znajdą się cztery narożne womitoria (bramy), które pozwolą samochodom na dostęp na płytę boiska i zapewnią możliwość przewietrzenie murawy - wyposażonej w systemy odwodnienia, nawodnienia i podgrzewania – wyjaśnia Jarosław Łuczyński. - Trybuny południowa, wschodnia i północna zbudowane będą z 21 wypiętrzonych rzędów, a trybuna zachodnia – z 20. Stadion pomieści blisko 15 tysięcy osób. Hala sportowa ma mieć trzy kondygnacje nadziemne. Pomieści blisko 3 tysiące kibiców. Cały kompleks sportowy otoczony zostanie zadaszoną kolumnadą słupów o wymiarach 50×50 cm, na której będzie się opierać stalowa konstrukcja dachu – dodaje przedstawiciel Katowickich Inwestycji S.A.