Stadion Miejski w Szczecinie już ma pierwsze krzesełka

Rozpoczął się montaż krzesełek na nowych trybunach stadionu miejskiego w Szczecinie, informuje portal Szczecin.pl.

To jedna z długo wyczekiwanych chwil związana z budową Stadionu Miejskiego. Pierwsze krzesełka pojawiły się na trybunie zachodniej. Ich montaż potrwa kilka kolejnych dni i powinien się zakończyć do końca czerwca br. Łącznie zamontowanych będzie ok. 8700 krzesełek. Krzesełka w minionych dniach pojawiły się także na trybunie boiska treningowego.

Aktualnie prace na Stadionie Miejskim toczą się także przy układaniu kolejnych fragmentów pokrycia zadaszenia trybuny południowej, budowie łuku trybun wschodniej i południowej. Prowadzone są także roboty wykończeniowe w budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, jak również prace przy zagospodarowaniu terenu.