Stadion w Radomiu z nowym oświetleniem. W przetargu wpłynęły trzy oferty

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na modernizację i dostosowanie do wymogów ekstraklasy oświetlenia na stadionie przy ulicy Narutowicza. Najtańsza wynosi nieco ponad 3,2 mln zł – poinformował w środę prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Najniższą ofertę złożyła spółka Ada-Light z Gostynina. "Komisja przetargowa przystąpiła do sprawdzania ofert, co potrwa prawdopodobnie do końca tygodnia" - zapowiedział prezydent Radomia.

Projekt zakłada montaż czterech 35-metrowych masztów, a na każdym z nich od 38 do 41 naświetlaczy LED. Oprócz tego na trybunach mają też zostać zainstalowane nowe projektory.

Nowe oświetlenie pozwoli na treningi i mecze po zmroku, a także telewizyjną transmisję w jakości HD.

Poprzednie dwa przetargi zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny, które proponowali oferenci. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zamierza na ten cel przeznaczyć nieco ponad 3 mln zł.

Dostosowanie oświetlenia stadionu do wymogów licencyjnych PZPN jest warunkiem, by Radomiak mógł rozgrywać mecze na stadionie przy Narutowicza w Radomiu. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

