Stadion Widzewa Łódź ma nową murawę

Widzew Łódź powrócił po 8 latach na najwyższy szczebel rozgrywek ligowych w Polsce, a stadion drużyny otrzymał nową murawę.

REKLAMA

Jak informuje Łódź.pl, na stadionie Widzewa Łódź jest nowa murawa, która do Łodzi przybyła... prosto z Budapesztu. Decyzja o wymianie murawy zapadła po zakończeniu sezonu 2021/2022 kiedy to drużyna awansowała do Ekstraklasy.

Trawa na murawie łódzkiego stadionu pochodzi z węgierskiej plantacji pod Budapesztem, tej samej, z której usług korzystają kluby niemieckiej Bundesligi.