Stadion Wisły Kraków do wyburzenia. Oto pomysł radnego

Krakowski radny Łukasz Wantuch jest za wyburzeniem trudnego w utrzymaniu stadionu Wisły Kraków przy ul. Reymonta. Jego zdaniem w tym miejscu powinny powstać mieszkania komunalne, a piłkarze Wisły mieliby grać na stadionie Cracovii - podaje portal salon24.pl.

REKLAMA

- Za każdym razem, jak idą pieniądze na remont lub przebudowę stadionu Wisły, to słyszę "To już ostatni raz. Naprawdę ostatni". Nawet jak teraz znajdą się pieniądze, to i tak nie będzie to koniec. Niedługo dobijemy do miliarda złotych. Cały Kraków stał się zakładnikiem jednego klubu sportowego. Nikt nie chce tego ruszać, bo to są wyborcy - pisze na swoim profilu FB Łukasz Wantuch.

Obecny stadion Wisły Kraków to obiekt 10-letni, którego budowa kosztowała 600 mln zł. Gmach został przez wielu skrytykowany - do gustu nie przypadła ani estetyka, ani funkcjonalność. Stadion musi przejść renowację, której koszt przewidziano na ok. 90-100 mln złotych. Wszystko dlatego, że będzie dostosowany do Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w mieście na 2023 rok.