Stajnia Jednorożców ma sąsiada. W Łodzi otwarto hotel Hampton by Hilton

Po 12 latach od pierwszych jaskółek zwiastujących powstanie tego obiektu, w Łodzi oficjalnie otwarto trzygwiazdkowy hotel Hampton by Hilton City Center Łódź. Jest to część kompleksu Hi Piotrkowska.

Choć termin uroczystej inauguracji jest jeszcze ustalany, pierwszych gości przyjmuje już trzygwiazdkowy hotel Hampton by Hilton City Center Łódź przy ul. Piotrkowskiej 157, w kompleksie Hi Piotrkowska.

Obiekt dysponuje 149 pokojami.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci.

Hotel, którym zarządza Apex Alliance Hotel Management, dysponuje 149 pokojami, których atutami – poza standardem właściwym dla całej sieci Hampton by Hilton – są powiększone łóżka o długości 2,1 m. Mają kusić osoby o wysokim wzroście, np. przyjeżdżających do Łodzi sportowców. Do dyspozycji gości są też trzy sale konferencyjne, które można łączyć ze sobą wedle zapotrzebowania, oraz sala fitness. Ogólnodostępna jest natomiast restauracja z barem i strefą relaksu w dużej, otwartej przestrzeni w sąsiedztwie lobby.

Na otwarcie tego hotelu łodzianie czekali 12 lat, bo tyle czasu minęło od pierwotnie zapowiadanego terminu jego uruchomienia. Tak duże opóźnienie było skutkiem licznych perturbacji towarzyszących kilkakrotnie wstrzymywanej budowie Hi Piotrkowska. Na to nałożyła się jeszcze pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała plany otwarcia obiektu w 2020 r.

Według danych Systemu Rejestrów Publicznych w Turystyce Hampton by Hilton City Center Łódź to już 41. hotel w mieście (wliczając trzy schroniska młodzieżowe), a drugi oddany do użytku w 2022 r. po The Loom przy ul. Ogrodowej.