Stajnie Kubickiego powróciły. Przestrzeń Łazienek Królewskich już po remoncie

Niegdyś przestrzenie te wypełniało rżenie koni i stukot kopyt – dziś ponownie zapraszamy do odkrywania ciekawej historii i unikalnych wnętrz Stajni Kubickiego! Po zakończeniu ponad 2-letniego remontu konserwatorskiego największego i najcenniejszego obiektu tzw. folwarku łazienkowskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z radością prezentuje nową przestrzeń legendarnej Podkowy z czasów carskich.

- Udostępniamy zwiedzającym Stajnie Kubickiego – ostatni z wielkich projektów konserwatorskich zrealizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dzięki środkom z Programu (w ramach tej i poprzedniej perspektywy) zwiedzający mogą dziś podziwiać już odrestaurowane: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Biały Dom oraz Wodozbiór. Zależy mi na tym, żeby Łazienki były miejscem otwartym, przestrzenią edukacji, inspiracji i odpoczynku wszystkich warszawiaków oraz turystów z Polski i z zagranicy. Dlatego każdy obiekt, który zostaje niejako zwrócony zwiedzającym, jest dla mnie powodem do wielkiej satysfakcji i dumy – mówi prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Na folwarku wybudowano trzy budynki, z których największy, drewniany, w formie prostokątnej podkowy – pełnił funkcję stajni i wozowni. Został on rozebrany w latach 20. XIX w., a w jego miejscu postawiono nowy budynek, tym razem murowany. Autorem projektu był znakomity architekt – Jakub Kubicki – stypendysta króla Stanisława Augusta, a w czasach carskich Generalny Intendent Budowli Korony.

Mimo zawirowań historii Stajnie Kubickiego przetrwały bez większych zniszczeń, jednak ich gruntowny remont był nieunikniony. W trakcie ponad 2-letnich prac m.in. odtworzono historyczną formę i układ budynku, przywrócono oryginalną kolorystykę wnętrz oraz historyczne wrota, a także dostosowano obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokonano również kilku interesujących odkryć. Teraz w Stajniach Kubickiego otwarta zostanie nowa wystawa stała, poświęcona rzemiosłu i technice. Obejrzymy tu zabytkowe powozy, stroje jeździeckie, akcesoria dla koni, jeźdźców i powożących oraz wiele innych ciekawych przedmiotów związanych z tematyką hipologiczną. Muzeum przygotowało także bogaty program edukacyjny i wystawienniczy, który zgodnie z założeniami projektu przyczyni się do wyrównywania szans w dostępie do kultury.

Otwarcie zaplanowano na koniec lipca 2021 r.